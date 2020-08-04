8月貴人運爆棚「4生肖」曝光！第一名還可能心想事成

今（2020）年已經走過一半，若覺得上半年桃花、愛情運勢不如意也別氣餒，來看看最近你有沒有貴人運？知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》分享8月貴人運爆棚的「4生肖」，有了貴人相助，運勢能一飛沖天、好運爆棚。
第四名、生肖龍
陽曆八月份生肖龍運勢上有三合吉星高照，在工作領域中特別吃得開，事業有貴人加持，讓你在職場上所向無敵，工作更加順利，你的上級、領導就是你的貴人，不僅看重你的工作能力，還會賦予你管理者權利，讓你職位晉升、加薪不是夢。創業者在八月也能感受到貴人帶來的人脈，讓你順利開闢新客群、新財源，讓你的事業更加穩固。陽曆八月就是你事業、財運兩得意的好月份。
第三名、生肖狗
陽曆八月份生肖狗有天解吉星來相助，特別是人際關係、愛情方面最吃香。這個月你將受到身邊親朋好友的愛戴，大家都爭相幫助你、關照你，請你吃飯、喝飲料、搶著幫你買單，遇到任何困難也都搶著要幫你想辦法解決，讓你感受到當“團寵”的喜悅，你的心裡也是充滿感激與感謝。想脫單的人可以在八月，請身邊的長輩、好友、同事幫忙牽線，很快就能遇到一個靠譜桃花喔。
第二名、生肖羊
陽曆八月份生肖羊有月德臨照，你的好運、貴人運所向披靡，不管你是在工作上遇到甩鍋的同事、還是感情有第三者介入、抑或是與家人、閨蜜鬧脾氣，無論是什麼樣的困境，都能在貴人的幫助下順利大事化小、小事化了，順利度過難關。八月份你只要保持正向積極、樂觀進取的態度面對一切事物，就會順利吸引貴人來到，為你排除所有困難，讓你做任何事都能事半功倍，順風順水。
第一名、生肖雞
陽曆八月份生肖雞太陰當權坐，對女性更是大大的加分，不管是事業、工作、愛情、家庭、財運，只要你心中有念想，就能手到擒來，就會有貴人前來援助，是你福氣加倍、好運大增，做事順利，離成功更近一步的月份。生肖雞八月份只要堅守本分、不忘初心，一心專注於你的目標，一步一腳印再加上貴人扶持，你的好運就能連翻漲，各方面運勢都由黑翻紅，是你心想事成的最佳月份。（編輯：賴詠璿）
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