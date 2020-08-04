女逛全聯用三倍券店員竟送書！婆媽一看震驚：來不及了　

▲網友分享自己到全聯消費後收到驚喜大禮包。（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）

行政院推出的「振興三倍券」已經上路超過半個月，不少人都已經領取到各種店家消費拼經濟，對此，就有網友分享自己去逛全聯的時候，結帳店員還送她一本書，結果上面的字眼讓她相當震驚，貼文引發熱議。原PO在「全聯消費經驗老實說」貼文指出「我住台南比較鄉下的地方啦，那天去全聯想說用三倍券買一下生活用品跟零食，買到一千多，結果結帳的時候店員送我一本書，上面寫振興大禮包欸，正在研究怎麼用，有人也有拿到嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「有這種禮包？去哪裡拿啊」、「怎麼有這種禮包啊」、「這禮包哪裡有阿？有麗寶樂園欸」、「麗寶買一送一欸，好適合現在」、「請問哪裡可以拿這個大禮包啊」、「......好想要，裡面優惠也太多了吧」、「剛剛去查了，這是全聯振興大禮包，有限量，感覺來不及了啦QQ」、「這個全台有限量喔」。事實上，這個「振興大禮包」是全聯推出的限定活動，只要在 8 月 13 日以前使用紙本三倍券消費買 1000 元以上，就會贈送「品牌振興三萬大禮包」一份，裡頭有與各品牌合作的優惠，如年輕人最愛的麗寶樂園、六福村等等，且大禮包是全台限量，而也有不少網友留言表示「我這邊早就沒了」、「住台北早就沒了」、「中南部可以在巡一下吧」、「好多人都不知道的感覺，要搶到尾波要碰運氣」、「中南部才有了啦，北部早就被領光了」。（編輯：張嘉哲）