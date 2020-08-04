「升官發財請走別路」習近平也說過　台人驚：兩岸一家親

▲網友發現習近平也說過「升官發財請走別路」，詢問這是巧合嗎？（圖／翻攝自批踢踢）

前總統府秘書長蘇嘉全侄子、民進黨立委蘇震清，與多位其他立委涉嫌收賄遭到檢調搜索，案情引發外界關注，蘇嘉全也於昨（3）日請辭。蔡英文總統在臉書以「升官發財請走別路」為題發文，提醒執政團隊的同仁，勿因一時疏忽砸掉人民的信任。有網友發現，習近平也講過同樣的這8個字，直呼「這是巧合嗎？」引發熱議。有網友在PTT發文，透露自己剛剛看到新聞報導，才知道原來「習大大」也說過一模一樣的話，「升官發財請走別路」，連一個字都沒差。原PO好奇詢問，兩岸出現一樣的slogan，「是巧合嗎？」綜合媒體報導，習近平在2017年參加中國共產黨支部的組織生活會時，也說了「升官發財請走別路」，提醒與會人員一定要守紀律，若違法違紀絕不姑息。面對蔡英文與習近平引用了同一句話，網友紛紛留言回覆說，「兩岸一家親」、「別分那麼細」、「嚴格來說是從國民黨出來的...黃埔軍校」、「證明幹話誰都會講」、「如果是柯文哲講的，就要洗到下次總統大選了」。其實如同有網友指出的，「升官發財請走別路」這句話出自黃埔陸軍官校，「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」，這段話正是高掛在陸軍官校校門口勉勵新生的對聯。後來「升官發財請走別路」一語中表現出來的「不貪財，愛國家」精神，便經常被政治人物引用，蔡英文與習近平都用此話提醒執政團隊，只能說是英雄所見略同了。（編輯：倪浩軒）