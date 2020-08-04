女從英國回台隔離2週！房門一開嚇壞：台灣強到懷疑人生

新冠肺炎疫情持續延燒，我國近日仍然在戒備狀態，只要從國外返台的民眾，都必須要居家隔離兩週，而各地政府也會遞上防疫包，提供隔離的民眾有食物可以吃。近日，就有一名網友分享自己從英國回台，要隔離兩週，而社會局也送來防疫包，但她打開房門一看瞬間愣住，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「我昨天剛從英國飛回台灣，一路從桃園機場做租貸車到高雄，只需要負擔2660元，覺得政府真的很貼心，後來由於家裡還有阿嬤在，所以選擇去家人的空屋獨自隔離兩週，結果接到區公所的電話，他們知道我目前獨居隔離中，問我要不要申請防疫暖心包，當下覺得好啊，這樣家人就不用擔心我要吃什麼」。
「於是過幾小時就送來了，原本以為是像國外訂菜那種兩大袋的，結果一開門，哇！三大箱食物跟一箱礦泉水，當下真的看到懷疑人生，還以為自己看錯，打開之後真的有一堆菜跟加工食品...這些足夠我吃兩個月，對台灣的防疫政策真的很滿意欸，台灣真的太強了，希望這疫情能趕快好轉！好希望英國還有各個地方都能學學台灣」。
貼文一出，網友紛紛回應「天啊太暖，當初我從澳洲回台灣也回高雄隔離，只有防疫包，其他我就靠外送叫食物」、「現在又升級了喔？還有買菜功能」、「滿滿的菜跟食物讓我看到雞皮疙瘩，台灣真的讓人好感動」、「政府真的有認真在防疫嗚嗚」、「我回來就沒拿到這些東西，就一個購物袋的零食和泡麵」、「現在還有買菜？我那時候只有零食跟泡麵欸」、「那個菜我給滿分」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。