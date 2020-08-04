賓士貓自備黑鼻心超獨特　網笑瘋：「妙鼻貼」忘記撕啦！

▲賓士貓「鼻鼻」的黑鼻心看起來很像黏上「妙鼻貼」（圖／愛貓聯盟網友Crow Wu授權提供）

▲Crow Wu表示鼻鼻的個性太活潑好動，幾乎沒有在睡覺，而且一來的時候個性很野很愛亂咬（圖／愛貓聯盟網友Crow Wu授權提供）

▲鼻鼻很喜歡黏著好脾氣的姊姊「醬醬」，隨時都想捉弄牠，即使被教訓也無所謂（圖／愛貓聯盟網友Crow Wu授權提供）

▲幸好經過一段時間磨合，鼻鼻已經很少亂咬人，而醬醬也已經習慣這隻小屁孩的存在（圖／愛貓聯盟網友Crow Wu授權提供）

▲鼻鼻：阿姊怎麼還不起來？倫家想要跟牠玩吶！（圖／愛貓聯盟網友Crow Wu授權提供）

貓咪你也要清粉刺嗎？網友Crow Wu日前收編一隻小小賓士貓「鼻鼻」，因為自備天生「黑鼻心」長相太特殊，讓Crow Wu忍不住分享在貓咪社團，沒想到竟引起許多網友笑瘋表示好像黏上「妙鼻貼」！Crow Wu表示兩個半月前在「愛貓領養」看見一女學生發文求助，因為與男友在竹北騎機車等紅燈時看見黑白貓鼻鼻與另一隻橘白貓在路邊草叢亂跑，擔心牠們被車撞趕緊停車捕捉，花了快一小時才抓到這兩隻小貓咪，但是他們無法收編只能上網替牠們找家，剛好當時Crow Wu想再領養一隻貓咪陪伴家貓「醬醬」，因此將小貓的醫療花費匯給女學生後就正式收編鼻鼻！由於鼻鼻來到家裡時只有一個多月大，原本以為牠會是個溫和斯文的女孩兒，殊不知精力旺盛的牠完全沒有「斷電」的時候，個性相當狂野每天在家裡衝來衝去，很會咬人並且喜歡捉弄姊姊醬醬即使被教訓也無所謂，害得Crow Wu必須要將牠關房間才能讓大家休息，不僅如此鼻鼻還是個「大吃貨」，總是以迅雷不及掩耳的速度清光自己的飯碗後立刻去幫醬醬「洗碗」，而且只要有人靠近廚房牠就會大叫討食，行為與想像有太大落差讓Crow Wu忍不住大嘆：「第一次養幼貓，以為養到猴子，嚇死我了！」網友看到鼻鼻的照片後全笑翻留言：「妙鼻貼與黑下巴也太特別了」、「長相好特殊超可愛」、「賓士貓都很ㄎ一ㄤ嗎？XD」、「牠是不是忘記撕掉妙鼻貼」、「賓士貓是喵界二哈，個性不意外啦！」（編輯：陳珮瑜）