水族館因疫情閉館　海獺祕密大秀「高速花式轉圈」絕技

日本三重縣的鳥羽水族館因2019新型冠狀病毒（COVID-19），不得不配合防疫進行閉館，即使受疫情影響，水族館員工仍必須進到館內按時餵食、照顧這些水生動物，日前，員工湊巧看到人氣海獺「Mei」正在進行一場絢麗奪目的表演，讓他直呼：「難道是一流的水上芭蕾選手！」

▲海獺不同以往的高速旋轉的動作，讓員工覺得好珍貴！（圖／Twitter@HALTRHYTHM）

今年六歲的海獺Mei，喜歡吃蝦子貝類，可愛模樣在水族館有超高的人氣！日前Mei在休館期間，趁著沒有觀眾時，突然心血來潮忘情在水中翻轉幾圈，大秀「高速花式轉圈」的獨門絕技，速度之快讓人目不轉睛讚嘆：「斯～溝～以～內！」，表演結束自信滿滿的海獺還對員工拋媚眼、甚至開心到為自己拍拍手喝采！這幕都讓水族館員工幸運直擊，因為根據水族館表示平時這隻海獺只是慢速旋轉，尤其當有人在看時牠才不願意表演呢！

▲海獺：「偶的身手不錯吧！」（拋媚眼）（圖／Twitter@HALTRHYTHM）

員工將難得一見的影片分享在推特@HALTRHYTHM，不僅吸引71.3萬次觀看還湧入大量網友留言回應：「海獺獸進化！」、「海獺！使出高速迴轉」、「是不是吃到綠牡蠣ㄎㄧㄤ掉了～」、「模仿洗衣機旋轉、把髒污都甩出。」、「不管牠吃了什麼都給我來一點……」、「不會暈嗎？哈哈」、「旋轉、跳躍、我閉著眼～」、「好厲害！」、「牠在跳水上芭蕾啊～」、「多麼華麗的舞姿」。（編輯：楊釆蓉）