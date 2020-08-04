打工男月薪1萬「瘋狂裝闊」！女友無奈　眾反讚：該高興

▲女網友不滿男友薪水不高卻又十分愛裝闊。（圖／翻攝靠北女友臉書）

情侶交往時，在金錢觀念上的差異也時常成為爭吵的點。就有一位女網友指出，自己的23歲男友還在工讀階段，月收入一萬左右卻時常「裝闊」，她曾多次苦勸無效，讓她不忍不住上網求助。沒想到大多數網友看完竟反讚，「男友這樣你應該高興」。一名女網友在臉書「靠北女友」發文求助，「我跟我男友在高中進修部認識的，他已經23歲了，可是還覺得自己是學生所以在飲料店當PT，一個月只有賺1萬左右而已，有時候根本連1萬都不到，我自己也有在上班，我上個月的薪水還是他的2倍」。原PO繼續說道，「雖然我們都住在自己家不用擔心房租問題，但是他自己還要繳學費、電話費等等的費用，一個月賺1萬拿去繳學費一半就沒了，他也沒有多餘的錢可以存，而且我們三餐都吃外食，沒有跟他出去還好，跟他出去他就會一直搶著出錢不讓我出，而且都常常帶我吃餐廳，吃一次就要快1000元，也不是我要求要吃的，我說吃路邊攤我也沒關係，只要能省就省一點，可是他還是堅持要帶我去吃餐廳」。原PO也曾多次表示自己願意幫忙分擔吃飯的支出，但男友卻一概回應「自己用自己存，錢在賺就好，我想要你過好一點」。不過日前男友又到朋友炸雞店捧場，當時身上剩下1500元的男友不但買飲料請朋友喝，還多塞500元給朋友當吃炸雞的錢。這樣的裝闊舉動再次讓原PO不滿大罵：「你都已經沒錢了還要多給」，男友卻認為女友太愛計較。這樣的情況也讓原PO開始疑惑是不是「自己真的太愛計較了」？整個過程曝光後也掀起熱烈討論，不少網友則持正面看法，「如果肯把好的給妳，自己寧願吃的不好，那妳應該高興，現在很多都AA制」、「不想欠人情而已，人情債很難還的而且不也說吃了不只500了....我覺得合理」、「是個善良的人呢，也許家裡沒有什麼經濟壓力才這樣花錢的」、「他覺得沒關係你就不要著急了，才23歲沒必要為了幾百塊弄得好像很大的事情」、「家裡有礦啊 他在試妳還太年輕了」。但也有人認為，「他都不在意自己沒錢了，你就讓他嘗嘗沒錢的壓力吧，明知他沒錢時，故意約他出來吃飯，給他個教訓」、「平時應該說他是大方，但是做過頭了，就是愛面子」、「標準打腫臉充胖子，看起來是月光族或是沒錢會跟家裡拿錢的媽寶，如果這樣，這段感情不會有未來的」、「三觀不合趁早分手」。（編輯：潘毅）