🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

影／瓜子臉配圓潤身材橘白貓福寶　倫家不是胖是九頭身！

文/寵毛網
calendar_today2020-08-06 20:00:00

▲這隻圓滾滾的橘白貓「福寶」，擁有一張可愛的瓜子臉蛋，臉和身體的比例就像是1比9！（圖／IG@fubaoooo授權）
▲這隻圓滾滾的橘白貓「福寶」，擁有一張可愛的瓜子臉蛋，臉和身體的比例就像是1比9！（圖／IG@fubaoooo授權）
你是肥貓控嗎？那你千萬不能錯過IG帳號@fubaoooo這隻圓滾滾的橘白貓「福寶」，擁有一張可愛的瓜子臉蛋，不過當鏡頭拉遠視線往下一看、這隻貓身材竟是肥潤討喜，臉和身體的比例就像是1比9，主人說福寶可是大家最嚮往的「九頭身」完美比例！

▲這隻有張瓜子臉圓潤身材的橘白貓叫「福寶」（圖／IG@fubaoooo授權）
▲這隻有張瓜子臉圓潤身材的橘白貓叫「福寶」（圖／IG@fubaoooo授權）
 

福寶今年快滿13歲，主人形容牠不是在討吃就是在討摸，從小就展現吃貨本色，尤其當主人早上睡太久，只要福寶看到主人賴床，牠就開始像「鬧鐘貓」準時叫醒奴才起床放飯。福寶愛撒嬌又很親人，雖然多數是有預謀性地為了討吃或討摸，但只要有人願意摸牠或是拿出食物、牠不怕生會乖乖主動黏上去、個性可說是完全來者不拒，真的是貓中極品！福寶表示：「千萬別被我的外表迷惑，倫家是天生小臉才不是身體胖，不服來辯！」

▲喂！罐罐給偶拿出乃～（圖／IG@fubaoooo授權）
▲喂！罐罐給偶拿出乃～（圖／IG@fubaoooo授權）
 

福寶的原主人是一位學姊，福寶爸當年讀大學時恰巧認識這位即將畢業的學姊，因為學姊家裡有狗的關係、沒辦法把福寶一起帶回家，剛好福寶爸當時也很想養貓，就順利從學姊那如願收編這隻橘白貓、還曾偷偷養在學生宿舍，後來將福寶帶回家正式成為家中一份子，就這樣從大學到現在已經跟福寶相處八年多了！

▲福寶：「說什麼我很胖？沒禮貌哼～」（圖／IG@fubaoooo授權）
▲福寶：「說什麼我很胖？沒禮貌哼～」（圖／IG@fubaoooo授權）
 

別看福寶身材圓潤其實牠靈活得很，愛乾淨的牠就算要捧起肚子肉仍堅持要理毛，相當注重外表！福寶爸表示福寶體重巔峰時期曾經破10公斤，為了福寶的健康著想目前已減到10公斤以內，吃貨本性的牠還有一大段減重目標要努力。福寶的粉絲們這麼說：「好大的肚肚好想摸～」、「肥滋滋！」、「太古錐了～」、「福寶，該起來運動了。」、「太可愛了想參加見面會！」。（編輯：楊釆蓉）

 

 

關鍵字

肥貓 橘白貓 福寶 舔肚毛 九頭身

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

[PR]潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽