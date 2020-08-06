影／瓜子臉配圓潤身材橘白貓福寶　倫家不是胖是九頭身！

福寶今年快滿13歲，主人形容牠不是在討吃就是在討摸，從小就展現吃貨本色，尤其當主人早上睡太久，只要福寶看到主人賴床，牠就開始像「鬧鐘貓」準時叫醒奴才起床放飯。福寶愛撒嬌又很親人，雖然多數是有預謀性地為了討吃或討摸，但只要有人願意摸牠或是拿出食物、牠不怕生會乖乖主動黏上去、個性可說是完全來者不拒，真的是貓中極品！福寶表示：「千萬別被我的外表迷惑，倫家是天生小臉才不是身體胖，不服來辯！」
福寶的原主人是一位學姊，福寶爸當年讀大學時恰巧認識這位即將畢業的學姊，因為學姊家裡有狗的關係、沒辦法把福寶一起帶回家，剛好福寶爸當時也很想養貓，就順利從學姊那如願收編這隻橘白貓、還曾偷偷養在學生宿舍，後來將福寶帶回家正式成為家中一份子，就這樣從大學到現在已經跟福寶相處八年多了！
別看福寶身材圓潤其實牠靈活得很，愛乾淨的牠就算要捧起肚子肉仍堅持要理毛，相當注重外表！福寶爸表示福寶體重巔峰時期曾經破10公斤，為了福寶的健康著想目前已減到10公斤以內，吃貨本性的牠還有一大段減重目標要努力。福寶的粉絲們這麼說：「好大的肚肚好想摸～」、「肥滋滋！」、「太古錐了～」、「福寶，該起來運動了。」、「太可愛了想參加見面會！」。（編輯：楊釆蓉）