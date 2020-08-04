台中租房搬到苗栗買房！男曝「房貸金額」　眾讚：很可以

▲網友分享從台中租屋到苗栗買房的生活與支出變化。（圖／翻攝PTT）

買房是大多數人的畢生志願，但由於現今房價的問題，逐漸成為年輕世代遙不可及的夢想。不過就有網友表示，自己原先從台中租屋轉為到苗栗買房，其中的金額支出差異與生活現況曝光後，讓不少鄉民大讚「超羨慕」。一名網友日前在PTT分享自己從台中租屋生活轉換成在苗栗買房繳貸款的差別，「在台中租全新電梯套房，月租12500，台中市停車位月費1200，每個月固定支出13700；搬到苗栗買房後，則換成住新蓋好的電梯公寓室內28坪，還包括一個停車位、一個摩托車位，房貸本利月繳13675，和台中每個月固定支出幾乎一樣「。這樣的差別也讓他不禁感嘆地說，「假設我繼續在台中租屋30年，一輩子只能窩小套房。在苗栗付頭期款200萬，貸400萬分30年，房子是自己的，且坪數空間樂勝台中」，他也提到當地物價較低，且隔壁戶以月租18000元附家電，比自己的房貸還貴。整個過程曝光也掀起不少網友大讚，「羨慕，我房貸至少你的兩倍，恭喜你還可以買車」、「在台中新竹工作的話，苗栗的確可以」、「很正常啊，多少人都會區買不起合適的房子，當然就外移到周遭縣市啊」、「通勤時間換自有住宅，很可以」、「苗栗有竹南科學園區，又有高鐵，其實算不錯了」、「環境真的比較好」、「頭份現在很繁榮耶，不輸新竹市區」。不過也有不少人持相反論點，「瘋了，兩邊生活機能差很多耶」、「通勤時間能接受就沒問題，這種事沒絕對的」、「如果苗栗跟台中的生活機能，工作薪資能一樣再來比較吧」、「苗栗跟台中比？繁榮度差那麼多」。（編輯：潘毅）