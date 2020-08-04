男帶女友「回老家睡一晚」被分手！原因引眾人暴動：漂亮

▲女方提分手的原因竟是因為，認為男友家庭生活水準太低落。（圖／翻攝自 Dcard）

通常情侶交往一陣子，跟另一半的感情逐漸穩定，會開始安排跟雙方父母見面，但通常見完面後要不皆大歡喜，不然就是一場悲劇，昨（3）日就有網友分享自己帶女友回老家，見完父母後遭到女友提分手，原因曝光後，也引起網友的熱烈討論。原PO在《Dcard》上表示，自己是在高雄打拼，前幾個月也交了一個高雄女友，而這次要回台北時想說順便帶女友回去見父母，沒想到一到現場，看到爸媽坐在門口，女友覺得非常寒酸且覺得爸媽很丟臉，並指責原PO每個月都要寄孝親費回家，氣得大罵「父母不能幫忙你就算了，為什麼還要你養」，隨後女友也嫌棄我的房間太簡陋，只想趕緊回高雄。後來住一晚，女友跑回高雄時，傳了段訊息表示「我想了很久，你家人這樣我真的是很不ok，生活水準差太多，看你這樣存不了錢怎麼養我跟小孩？我們的未來在哪裡？要是你爸媽以後生病拖累我們怎麼辦？拜託你不要出來害人好嗎？分手吧！再見」。貼文一出，許多網友也紛紛回應力挺原PO，「分的漂亮，這種人不值得你愛」、「有這種想法，是她不要出來害人」、「如果跟這種人結婚，我想以後會很辛苦喔」、「喜歡你的人，才不會在意背景」、「不是生活水準差太多，是價值觀差太多」、「早點看清是好事」、「自己的父母自己養，有孝心不好嗎」、「幸好分得早，不然以後結婚也是很辛苦」。（編輯：許智超）