路上沒人戴口罩藥局卻買不到？眾曝「真實理由」：廢話喔

新冠肺炎疫情持續在國際延燒，我國先前因疫情趨緩，加上天氣炎熱，許多人都將口罩脫下，但近日因為出現多例確診病例，導致不少人跑到藥局購買口罩。對此，就有網友討論「路上都沒人戴口罩，但口罩卻很難買，為啥？」貼文引發熱議。
原PO在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「剛逛了2、3條街附近的藥局、量販店，先前的口罩山都搶購一空了，更不用說小孩口罩，可是路上、公有場所一堆人沒戴在聊天，那口罩都跑去哪了呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「我今天也在想，附近藥局口罩大家搶破頭，出門看到的人幾乎都沒人有戴」、「真的希望那些人買了就要戴上，不要只是因為恐慌買口罩囤」、「廢話嗎，最近又有病例啊，又有人在那瞎又不戴」、「昨天就開始了....跑了十家都說沒貨，夠誇張，藥師還說有民眾一家一家掃貨」、「我家附近也買不到，但真的沒看到啥人戴口罩。」
另外，也有網友回應「我家附近的藥局說，這幾天因為病例激增，很多人在搶購，大家都很害怕疫情，可是真的沒有幾個人在戴口罩，都是先買起來放，好像買到口罩就心安了，但戴不戴還是另外一回事了。」（編輯：張嘉哲）
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