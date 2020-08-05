為何藥局口罩賣光都不補貨？藥師抖出「真相」：很好懂啊

我國政府先前因為疫情趨緩而解除口罩禁令，民眾不僅能在實體通路購買到口罩，藥局的實名制口罩仍然可以領，不過，近日因為台灣又新增幾例確診，且有案例感染源不明，不少人又跑到藥局領實名制口罩。對此，就有網友討論「藥局口罩賣完就不配送的原因」貼文引發熱議。
原PO在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「剛剛買口罩，藥師跟我說明天實名制不配送，所以，現在政府九片45元的口罩並不是天天配送啊？到底發生什麼事，豐原才剛過中午12點，好多家藥局的口罩售完了。」
貼文一出，網友紛紛回應「對啊，現在沒有每天配送啊」、「很多藥局現在過剩，一下被買光當然沒辦法馬上配送」、「ˇ很多人都不買實名制了，送貨員當然不用這麼累每天送阿」、「這波能安全pass的話，沒意外幾週後藥局的口罩又會再度多到滿出來吧」、「我這邊藥師也說現在比較少人買，不會一直配送，很好懂啊，只是最近又開始一堆人在買了...」、「庫存多到幾千的當然不配阿，賣完的就每天配這不是早説了，我家這就這樣阿」。
事實上，依照目前台灣疫情狀況加上口罩政策的緣故，已經不少人都已經不在藥局購買口罩，為了避免每天配送剩餘的口罩過多，食藥署將用當週的剩餘數與前一週的銷售量相對比，只要當週剩餘數大於上週銷售量的 8 成就會停止配送，例如某藥局上週銷售 900 片，本週只要剩餘超過 720 片，就會停止配送給該藥局口罩。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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