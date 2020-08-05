旅行途中幸運遇到超罕見黑斑花豹　網笑：缺墨水齁！

看來除了需要點運氣，也要靜下心仔細感受，才能看到大自然的美麗！今年6月印度一名23歲的學生Abhishek Pangis到Tadoba Reserve野生動物保護區旅遊，當時氣溫非常炎熱，突然一隻罕見花色的豹出現在他眼前，這隻豹擁有黑斑與較深的毛色，一派輕鬆地在附近遊走，絲毫不受遊客的影響。





Abhishek回想起當下，依然難掩心中的激動：「當我第一眼看到牠，我腦袋瞬間空白。我從沒見過這麼美的生物出現在眼前，大概有10分鐘的時間我整個人呆掉了，然後才稍稍回神，拿起相機來拍照。」



▲這隻大約4歲的豹，和其他花豹不太一樣，擁有較黑的斑點和毛色，但也並非全身黑的黑豹。（圖／Caters News Agency） 據說大多數人幸運的話，可以看到牠2、3分鐘。但Abhishek或許是和這隻豹特別有緣，竟保持距離遠遠看著牠有40分鐘之久。他看著豹不慌不忙地走到水塘邊喝喝水、在牠的領地四處巡邏，甚至還看到牠偷偷跟蹤猴子，這精采的一天讓Abhishek永生難忘！



▲豹還從Abhishek一行人搭乘的吉普車旁邊走過，對他來說那是個超現實的夢幻瞬間。（圖／Caters News Agency）

有些人以為所謂的「黑豹」是一種貓科動物的品種，其實黑豹是指黑化的花豹或美洲豹，即使是全黑的黑豹，在強光之下仔細看還是可以看到斑紋。Abhishek所遇到的這隻豹也是因黑化症的緣故，毛色較一般的豹來得更深。





野生貓科動物神秘、優雅的外表，加上黑豹獨特的毛色，讓許多攝影師花不少時間金錢，只為拍下牠們的美麗身影。Abhishek表示自己真的很幸運：「其實當時有10到15輛吉普車都在附近，但許多車都沒看到這隻豹就走了。留下來的幾輛車裡只有我帶著相機，因此只有我拍下這難得的一刻。」（編輯：李家慧）



