百元理髮靠運氣？男遇「神仙級服務」　全場嚇歪：真假啦

原PO表示，剛去一家平常習慣去的百元理髮店，一進去就看到一個目測年約2、30幾歲的新人，「我剛好就給他負責剪，結果哇X！不知道他是剛從技術學校出來還是怎樣，超細心的」，驚訝直呼「一開始綁那個擋頭髮的就問一堆，後面確認髮型的時候，還額外問我鬢角要不要修，中間還有照一次鏡子問我長度，重點是他剪的時候換了一堆角度，還有一些奇怪的刀法，繞圈圈剪，還看超多次有沒有平衡」。
該設計師最後還詢問原PO「平常是怎麼抓頭髮的？」原PO回應「啊我就回用浴巾擦一擦」，後面洗頭的時候，雖然水冷得跟冰桶倒出來的一樣，不過對方仍舊一直詢問水溫可不可以，還搓了很久，滿意表示「整個感覺跟之前來的時候那幾個老屁股差超多，雖然我是看不出來剪得如何，不過整個感覺就很好」，最後疑惑道「去這種百元理髮是不是真的很靠運氣啊？運氣好遇到很細心的，整個感覺就超好，遇到老屁股回家還要自己修不平衡的」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「百元就看運氣啦」、「運氣真好，不過不帥髮型也難救啦」、「有些百元剪髮就是連鎖理髮廳開的，給新進設計師練功」；不過，也有網友表示「外面洗＋剪才300而已，幹嘛剪100的」、「我上次抽到阿伯，結果剪壞掉叫他嚕成國中生平頭」、「你就找那種的只有一人的，看一下網路評價」、「真的假的啦，還有洗頭欸」、「一般百元剪髮，沒有含洗頭吧」、「你的百元會洗頭？我家這的只有吸塵器吸一吸」。（編輯：賴詠璿）