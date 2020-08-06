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百元理髮靠運氣？男遇「神仙級服務」　全場嚇歪：真假啦

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 06:50:45update2020-08-06 06:50:52

▲一名男網友在PTT八卦版提到，上百元理髮店遇到新進年輕設計師，對方服務方式完全顛覆他對百元理髮店的印象，好奇詢問「百元理髮是不是跟抽籤一樣靠運氣？」貼文立刻引發全場熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名男網友在PTT八卦版提到，上百元理髮店遇到新進年輕設計師，對方服務方式完全顛覆他對百元理髮店的印象，好奇詢問「百元理髮是不是跟抽籤一樣靠運氣？」貼文立刻引發全場熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
「百元理髮店」隨處可見，但不少民眾對於百元理髮店是否可以剪出好造型存疑，又或者對到百元理髮店剪髮，該如何挑選才不會「踩雷」、剪出適合自己的造型感到困惑。近日，一名男網友在PTT八卦版提到，上百元理髮店遇到新進年輕設計師，對方服務方式完全顛覆他對百元理髮店的印象，好奇詢問「百元理髮是不是跟抽籤一樣靠運氣？」貼文立刻引發全場熱議。

原PO表示，剛去一家平常習慣去的百元理髮店，一進去就看到一個目測年約2、30幾歲的新人，「我剛好就給他負責剪，結果哇X！不知道他是剛從技術學校出來還是怎樣，超細心的」，驚訝直呼「一開始綁那個擋頭髮的就問一堆，後面確認髮型的時候，還額外問我鬢角要不要修，中間還有照一次鏡子問我長度，重點是他剪的時候換了一堆角度，還有一些奇怪的刀法，繞圈圈剪，還看超多次有沒有平衡」。

▲CP值超高？「百元理髮」暗黑內幕曝光…苦主揭超慘痛經驗。（圖／翻攝自pixabay）
▲一名男網友在PTT八卦版提到，上百元理髮店遇到新進年輕設計師，對方服務方式完全顛覆他對百元理髮店的印象，好奇詢問「百元理髮是不是跟抽籤一樣靠運氣？」貼文立刻引發全場熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
該設計師最後還詢問原PO「平常是怎麼抓頭髮的？」原PO回應「啊我就回用浴巾擦一擦」，後面洗頭的時候，雖然水冷得跟冰桶倒出來的一樣，不過對方仍舊一直詢問水溫可不可以，還搓了很久，滿意表示「整個感覺跟之前來的時候那幾個老屁股差超多，雖然我是看不出來剪得如何，不過整個感覺就很好」，最後疑惑道「去這種百元理髮是不是真的很靠運氣啊？運氣好遇到很細心的，整個感覺就超好，遇到老屁股回家還要自己修不平衡的」。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「百元就看運氣啦」、「運氣真好，不過不帥髮型也難救啦」、「有些百元剪髮就是連鎖理髮廳開的，給新進設計師練功」；不過，也有網友表示「外面洗＋剪才300而已，幹嘛剪100的」、「我上次抽到阿伯，結果剪壞掉叫他嚕成國中生平頭」、「你就找那種的只有一人的，看一下網路評價」、「真的假的啦，還有洗頭欸」、「一般百元剪髮，沒有含洗頭吧」、「你的百元會洗頭？我家這的只有吸塵器吸一吸」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字

理髮 服務 剪頭髮 百元理髮 設計師

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