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日男返家後確診！日人推斷染疫關鍵：用到陸製「1用品」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 06:53:22update2020-08-06 06:53:26

▲一名日籍男子自台返日後確診新冠肺炎，指揮中心已掌握80名接觸者，對此，有日人推斷染疫關鍵，質疑日本是否用到陸製「1用品」。（示意圖／達志影像／美聯社）
▲一名日籍男子自台返日後確診新冠肺炎，指揮中心已掌握80名接觸者，對此，有日人推斷染疫關鍵，質疑日本是否用到陸製「1用品」。（示意圖／達志影像／美聯社）
中央流行疫情指揮中心昨（5）日表示，我國接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知，該國確診1名自我國返日之COVID-19（新冠肺炎）無症狀感染者。該消息經由日本《Yahoo.jp》報導後，各大日媒與網友都十分關注，一名日本網友就指出，上次從台灣回日本的留學生在機場檢查也是陽性反應，7月18日再度檢查就變陰性，他並質疑染疫關鍵可能是「日本政府買到大陸製的不良篩檢器具」。

指揮中心表示，該名個案為日本籍30多歲男性，今（2020）年6月15日來台，入境台灣後於6月15日至29日進行居家檢疫，6月30日起於北部某公司工作，8月1日返回日本，於機場入境時接受採檢，經檢驗確認為新型冠狀病毒陽性。個案在台期間及返日迄今均無症狀，我國於接獲該名個案確診之相關訊息後，已立即啟動疫情調查、接觸者匡列及個案活動環境清消等防治措施。

▲新冠肺炎疫情全球大流行。（示意圖／Pixabay）
▲新冠肺炎疫情全球大流行。（示意圖／Pixabay）

指揮中心指出，個案在台期間活動範圍以北部工作地所在縣市為主，衛生單位已掌握接觸者共80人，包括工作地接觸者、飯店與店家工作人員以及返日班機前後二排旅客等，其中居家隔離者共36人。除其中8名接觸者已離境無須採檢外，其餘72名接觸者截至目前已採檢71人（1人待採檢），將持續調查個案是否有其他活動軌跡，以匡列其他可能之接觸者。

而該消息被日本《Yahoo.jp》報導後，日本各大媒體及網友們都非常關心，就有日本網友留言寫道，「許多患者感染的時間越長，病毒感染力就越低，所以可能病毒停在那位男性的身體已經很久了。」另還有人直指，上次從台灣回日本的留學生在機場檢查也是陽性反應，7月18日再度檢查就呈現陰性，他並推斷是否與日本的檢查方式及篩檢器具有關？更質疑「日本政府買到大陸製的不良篩檢器具」。（編輯：許苡晴）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

篩檢器具 陸製用品 染疫關鍵 新冠肺炎 日男

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