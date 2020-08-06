身旁總是沒對象？快改掉「3大習慣」　一秒踏上戀愛之路

一、全部錯都推給別人
有一類人，他們條件不見得不好，但卻在從小到大的生長歷程中，於兩性相處上吃過鱉，導致他開始對異性建立起奇怪的刻板印象，像是認為男生只重視外表，身材火辣長得漂亮就能讓男人暈船，或是男生只是想玩玩，根本不會想建立深入的關係。而有些男生看異性，則會批評女生就是愛錢，只喜歡高富帥，在這樣的仇女／男前提下，會把自己缺乏桃花運的狀況做出偏頗的歸因，導致愈來愈沒有桃花，愈來愈仇視異性，眼前的世界扭曲，卻還認為自己看得清明。
二、沒有自信，不敢展現自己
還有一類人，他們可能是因為個性、可能是因為過去的經驗，極度缺乏自信，他們發現沈默可以讓自己不受到眾人的關注，不會遭受到批評，所以他們常常表現得相當中庸，相當溫和，說話平凡到有些無聊，想挑他毛病挑不出，想挑他優點也挑不出。這裡老師要破除大家的迷思，一個異性會欣賞你，並不是因為你沒有缺點，而是因為看到你真實的樣子，你可能開朗、聰明，但魯莽、衝動，正反兩面就像素描的亮部和暗部，將你這個人畫得無比立體，只有亮部的素描能看嗎？放輕鬆展現自己才能發揮應有的魅力。
三、完全沒做好踏入戀愛市場的準備
最後一類人，他們往往對自己的某些特質很自豪，自豪到有點自命清高，認為異性應該要看重自己那些猶如珍珠般的特質，若乏人問津，他們會認為是大家不懂欣賞，是大家太過庸俗，這樣的人，我們用一句商場上的話來形容，一塊好的黏鼠板，沒人知道，就什麼都不是。戀愛是一個市場，你需要客群，你有許多競爭者，當然要有自己獨特的地方，但也要兼顧客群的喜好，所以戀愛需要策略，要懂得展現自己、與人互動，最重要的是從實踐中修正錯誤，而不是談得一嘴好戀愛。
艾菲爾老師最後指出，總歸來說，要增加桃花，需要的是內外兼修，一方面提升自己，一方面練習與異性相處，有個希臘的老話這麼說：「想要豐收，要先好好耕種，最後才是祈求降水。」戀愛也是一樣，有好的準備，運勢才會站在你這邊，並祝福大家都能在戀愛的路上戰勝自己。（編輯：賴詠璿）
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