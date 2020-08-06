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女衝超市搶到「口罩酒精組」！精算價格曝光　婆媽全暴動

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 10:08:35update2020-08-06 10:09:54

▲一名女網友在臉書表示，去逛全聯福利中心意外買到口罩和酒精的防疫組合，算出單片價格驚呼「比藥局便宜！」貼文立刻引發網友熱烈迴響。（示意圖／讀者提供）
▲一名女網友在臉書表示，去逛全聯福利中心意外買到口罩和酒精的防疫組合，算出單片價格驚呼「比藥局便宜！」貼文立刻引發網友熱烈迴響。（示意圖／讀者提供）
日前隨著新冠肺炎疫情在台灣趨緩，我國口罩管制禁令解除，民眾可透過各大通路自由買賣口罩；不過，近日國內境外移入及疑似本土感染的案例層出不窮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（5）日正式宣布，即日起民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，再度掀起民眾搶購口罩熱潮。4日一名女網友在臉書表示，去逛全聯福利中心意外買到口罩和酒精的防疫組合，算出單片價格驚呼「比藥局便宜！」貼文立刻引發網友熱烈迴響。

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》提到，逛全聯福利中心時，無意間看見口罩和酒精的防疫組合，一罐500ml的酒精搭配一盒30入裝的口罩，組合價為199元。不過，原PO提到該款酒精平時售價為79元，欣喜直嚷「這樣換算口罩一片4塊，比藥局便宜！也不用搶耶」。

▲一名女網友在臉書表示，去逛全聯福利中心意外買到口罩和酒精的防疫組合，算出單片價格驚呼「比藥局便宜！」貼文立刻引發網友熱烈回響。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
▲一名女網友在臉書表示，去逛全聯福利中心意外買到口罩和酒精的防疫組合，算出單片價格驚呼「比藥局便宜！」貼文立刻引發網友熱烈迴響。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）
貼文曝光之後，全場網友紛紛暴動回應「好幸運喔，我跑了好幾家都買不到」、「我從沒看到過」、「是哪邊的全聯呀？」「這組合好優喔」、「口罩影子看都沒看過」、「口罩是台灣產的！好想買但買不到」；不過，也有網友表示「我們這裡的全聯常看到，但是因為要搭酒精，所以都沒人買」。

指揮中心指出，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，昨宣布民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所。而台北市也重啟相關防治措施，即日搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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口罩 全聯 疫情 酒精 新冠肺炎

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