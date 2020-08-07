「咕咕雞」爽躺主人大腿撒嬌　網友秒融化：想把臉埋進去

這年頭養鴨其實不算稀奇的事，日本一名推主@itakkku家裡就飼養少見的「寵物雞」，這隻咕咕雞懂得像貓狗那樣賴在主人大腿上撒嬌，這幕可愛模樣分享到網路上，讓一票網友秒融化直呼：「這個肚肚！想把臉埋進去啦～」

▲這年頭養鴨已經不稀奇，日本一名推主的寵物是「雞」（圖／Twitter@itakkku）

今年一歲的公雞「Cocco」翻肚躺平在主人大腿上，閉上眼睛伸直雙腿、全身放鬆毫無防備的可愛模樣令人融化！主人將這幕照片分享至推特@itakkku並表示：「你忘了自己是雞嗎～」，因為畫面實在是太難得一見，短短幾天就吸引一大票網友湧入熱烈留言：「叫工讀生出來！」、「好命雞」、「不好意思那個雞腳……」、「想把臉埋進去牠的肚子～」、「雞可以躺下來腳還伸直直的？」、「好可愛！躺好躺滿放鬆的躺」、「這是什麼狗狗？」、「我第一次看到雞這樣睡覺！好神奇哦！」、「我只有看到雞腿……」，從照片不難發現Cocco體型肥滿壯碩，雞生一定很幸福！（編輯：楊釆蓉）