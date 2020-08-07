🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

「咕咕雞」爽躺主人大腿撒嬌　網友秒融化：想把臉埋進去

文/寵毛網
calendar_today2020-08-07 22:00:00

▲日本一名推主養的咕咕雞，攤平爽躺在主人大腿上，這個肚肚讓網友超想將臉埋進去！（圖／Twitter@itakkku）
▲日本一名推主養的咕咕雞，攤平爽躺在主人大腿上，這個肚肚讓網友超想將臉埋進去！（圖／Twitter@itakkku）
這年頭養鴨其實不算稀奇的事，日本一名推主@itakkku家裡就飼養少見的「寵物雞」，這隻咕咕雞懂得像貓狗那樣賴在主人大腿上撒嬌，這幕可愛模樣分享到網路上，讓一票網友秒融化直呼：「這個肚肚！想把臉埋進去啦～」

▲這年頭養鴨已經不稀奇，日本一名推主的寵物是「雞」（圖／Twitter@itakkku）
▲這年頭養鴨已經不稀奇，日本一名推主的寵物是「雞」（圖／Twitter@itakkku）
今年一歲的公雞「Cocco」翻肚躺平在主人大腿上，閉上眼睛伸直雙腿、全身放鬆毫無防備的可愛模樣令人融化！主人將這幕照片分享至推特@itakkku並表示：「你忘了自己是雞嗎～」，因為畫面實在是太難得一見，短短幾天就吸引一大票網友湧入熱烈留言：「叫工讀生出來！」、「好命雞」、「不好意思那個雞腳……」、「想把臉埋進去牠的肚子～」、「雞可以躺下來腳還伸直直的？」、「好可愛！躺好躺滿放鬆的躺」、「這是什麼狗狗？」、「我第一次看到雞這樣睡覺！好神奇哦！」、「我只有看到雞腿……」，從照片不難發現Cocco體型肥滿壯碩，雞生一定很幸福！（編輯：楊釆蓉）

▲公雞：「好蘇湖！」（圖／Twitter@itakkku）
▲公雞：「好蘇湖！」（圖／Twitter@itakkku）
 

 

 

 

關鍵字

咕咕雞 寵物雞 爽躺 融化

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽