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美國衛生部長即將訪台！眾抖出「暗黑疑點」：好事變可笑

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 13:19:45

▲美國衛生部長Alex Azar將在近日率團參訪台灣，但卻引發入境不用居家隔離的爭議。（圖／翻攝自@SecAzar推特）
▲美國衛生部長Alex Azar將在近日率團參訪台灣，但卻引發入境不用居家隔離的爭議。（圖／翻攝自@SecAzar推特）
美國衛生部日前表示，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）近日將率團造訪台灣，是睽違6年後首位訪台的美國內閣級官員，層級也是美台1979年斷交以來最高，不過卻引發「美衛生部長來台不用隔離」的爭議。對此，就有網友討論「真心對政府失望」貼文引發熱議。

原PO在Dcard貼文指出「根據目前疫情指揮中心的防疫指引來看，入境縮短隔離天數有一定的申請條件，對象除了必須是短期來台停留商務人士，出發地限定指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險的17個國家及地區，即便當事人出發時取得檢驗結果陰性報告，至少要在台灣隔離5天後，才能申請自費篩檢，兩次檢驗確定為陰性，始得外出活動。」

「但第一、請問美國是中低風險國家嗎？第二，假設用中低風險標準，但是行程就算再短，為什麼有特權解除5天隔離？第三，你說包機來台，那我請問，對於以前那些包機返台的境外移入旅客，豈不是非常不公平？第四什麼高規格防疫?只要他們口罩脫了手都握了是要高什麼規格?這是非常嚴重的雙標，根本不是什麼外交豁免，真的對陳時中很失望」。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者許家禎攝影，2020.7.29）
▲網友針對這次美國衛生部長訪台一事，表達政府雙標行事的不滿。。（圖／記者許家禎攝影，2020.7.29）
貼文一出，網友紛紛回應「我也不認同政治力>防疫，但現實層面就是如此尷尬」、「唉！這麼久沒有美國內閣的官員來台了，你覺得呢，政府怎可能放掉這機會」、「就看大家覺得這次來訪交流對外交防疫的幫助，和增加的防疫風險哪個多，值不值得交換吧」、「真的出事衛福部官員集體下台啊」、「政治力凌駕在防疫之上，還敢說是外交豁免，好事瞬間變可笑」、「改成線上訪問不行？這種時期是在出訪啥？美國是很不嚴重嗎？」

而對於此事件，疫情中心指揮官陳時中日前表示，未來只要遇到一樣重要的人來台就可適用，「這是外交豁免的泡泡」，考量部分重量級外交公務入境者，若停留時間很短，入境兩三天就離境，陰性證明、機場檢驗，再加上有嚴格要求團進團出等，都是外交泡泡都有達成共識。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

訪台 入境 蔡英文 阿查爾 疫情 美國衛生部長 居家隔離 陳時中 新冠肺炎

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