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疫情升溫超多人狂搶口罩！網見「一變化」愣：別互相傷害

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 16:59:32

▲台灣近日新增幾名確診案例後，藥局實名制口罩再度湧現購買人潮。（示意圖／讀者提供）
▲台灣近日新增幾名確診案例後，藥局實名制口罩再度湧現購買人潮。（示意圖／讀者提供）
台灣新冠肺炎疫情雖然沒有國外來得嚴重，但近日一連新增不少確診案例，讓不少民眾防疫意識再度拉高，紛紛到藥局、各大實體通路購買口罩。對此，就有網友討論「口罩又漲價了」貼文引發廣大迴響。

原PO在PTT貼文指出「最近這幾天口罩大漲，一盒50片350元以上都有，最近又開始在搶口罩了，奇怪耶！現在口罩預購9片52元應該還有吧，這樣算來，9片52元還比較划算，乖乖定期買不就好了，在搶甚麼 ? 」

▲疫情微幅升溫，不少民眾四處購買盒裝口罩。（圖／翻攝中衛粉專）
▲疫情微幅升溫，不少民眾四處購買盒裝口罩。（圖／翻攝中衛粉專）
貼文一出，網友紛紛回應「會買的又不在乎價差」、「真的是定期買就好，不知道幹嘛搶」、「台灣人要嘛鬆懈大意，要嘛莫名恐慌，都不能平常心一點」、「我定期買，用到還有剩，不知道在搶啥」、「台灣人不要相害啊，到時候又搶到口罩貴爆」、「沒口罩政府會想辦法，目前最好的方式就是跟政府定期買，根本不需要囤」、「囤著沒比較好啦，我實名制還在領，戴到有剩勒」。

綜合網友意見，多數人認為，由於口罩目前在藥局仍然可以透過實名制買到，也不會缺貨，且兩週 9 片的數量已經非常夠用，如果太多人去搶市面上的口罩，恐怕只會因為市場供需法則，導致市面上口罩價格上揚，對大家都不是好事。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 確診 搶購 價格 藥局 實名制 市場機制

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