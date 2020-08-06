疫情升溫超多人狂搶口罩！網見「一變化」愣：別互相傷害

原PO在PTT貼文指出「最近這幾天口罩大漲，一盒50片350元以上都有，最近又開始在搶口罩了，奇怪耶！現在口罩預購9片52元應該還有吧，這樣算來，9片52元還比較划算，乖乖定期買不就好了，在搶甚麼 ? 」
貼文一出，網友紛紛回應「會買的又不在乎價差」、「真的是定期買就好，不知道幹嘛搶」、「台灣人要嘛鬆懈大意，要嘛莫名恐慌，都不能平常心一點」、「我定期買，用到還有剩，不知道在搶啥」、「台灣人不要相害啊，到時候又搶到口罩貴爆」、「沒口罩政府會想辦法，目前最好的方式就是跟政府定期買，根本不需要囤」、「囤著沒比較好啦，我實名制還在領，戴到有剩勒」。
綜合網友意見，多數人認為，由於口罩目前在藥局仍然可以透過實名制買到，也不會缺貨，且兩週 9 片的數量已經非常夠用，如果太多人去搶市面上的口罩，恐怕只會因為市場供需法則，導致市面上口罩價格上揚，對大家都不是好事。（編輯：張嘉哲）
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