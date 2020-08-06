拿40萬三倍券買重機被拒絕！男反擊店家　結局全場都傻掉

一名網友在PTT表示，某重機車行推出三倍券優惠方案，只要持三倍券三千元購車，就可以加碼優惠兩千元，重點是「不限次數疊加使用」，而朋友想買一台65萬元的重機，按照該方案，只要湊到38萬餘元就可以購買，怎料到，努力湊到40萬元三倍券後，店家卻反悔喊「名額已經用完」。
而該貼文曝光後引來不少網友撻伐，事後，該名事主便到車行與業者理論，而該店家所屬公司「大千國際開發有限公司」也發出聲明稿回應「本公司於109年8月2日發布振興券購車優惠方案，因內部人員疏失，在振興券方案三千元變五千元條件之下，疏忽備註使用額度之上限，並無實行謹慎審核，造成消費者之誤會，與該消費者協商後，本公司堅持誠信待人，顧客至上之原則，決議以員工不知販售方案執行，盼望挽回本公司之聲譽」。
「因此售價636000的重機將以原方案，讓李姓消費者用振興券381600元等值購買，並且享有一切完整售後服務」；另外處理該位客人的業務，也在「大千重車」的粉絲專頁道歉提到「本人在此致歉，是我漏掉三倍券能兌換優惠上限折扣，對公司帶來不良影響以及商譽受損深感抱歉，也對前來購買的車友獻上最深的歉意」。
消息曝光之後，不少人紛紛回應「我覺得處理得很好啊！很霸氣」、「覺得類似這種案例，要學著逆向思考行銷策略，後面市場才會寬闊，商譽很難培養」、「好好賣一台可能就能多賣十台，長期的良好商譽；不賣這一台，毀掉自己的店，值得？」、「只有我覺得很有誠意嗎」、「危機就是轉機，二十幾萬當行銷很划算」、「還行啦！至少有解決」、「好傻眼，六折真香啊」、「六折買到重機.....真的猛」。（編輯：張嘉哲）