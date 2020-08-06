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他苦嘆「組電腦根本不好賺」！行家曝真實利潤：太誇張

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 19:59:22

▲一名網友指出，電腦行的員工曾向他透露組電腦不好賺，因此讓他好奇上網發問。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲一名網友指出，電腦行的員工曾向他透露組電腦不好賺，因此讓他好奇上網發問。（示意圖／翻攝Pixabay）
台灣有不少3C店家，都會提供檢測、維修，或是組裝電腦的服務。不過，就有網友指出，自己到電腦行，想找工程師幫忙組裝電腦時，沒想到對方卻苦嘆「沒賺頭」，更曝光真實利潤，讓原PO震驚提問「真的這麼可憐？」對此，就引來許多行家曝光真相。

原PO於PTT 八卦板上發文，表示自己之前陪朋友去組電腦，但店裡的工程師向他們介紹時，先報價主機加螢幕約要4萬5千元，然而在結帳時卻開始苦嘆沒賺頭，「結帳時說他很可憐，記憶體一條賺我們50，顯卡也才200、螢幕150，有些跟同行調的貨完全沒賺，成本價賣，便宜給我們叫我們幫他介紹」。

這樣的狀況，也讓原PO相當震驚，「4萬5的電腦賺不到2千？！也太可憐....我自己是不太相信拉！這樣乾脆去路邊賣雞排都屌打，有組電腦為什麼都愛這樣講的八卦嗎？？還是真的這麼可憐的八卦？？」

▲原PO指出，電腦行的工程師曾向他吐露組電腦的利潤。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出，電腦行的工程師曾向他吐露組電腦的利潤。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來許多網友討論，不少行家就感嘆指出台灣電腦業競爭激烈，且電腦零件價格透明，組裝電腦確實沒有太多獲利，直言「這是事實，修比較賺，組賺很少」、「因爲訂價很死」、「因為價格超級透明」、「網路競爭下很多行業都這樣，別意外」、「進入門檻太低，你賺多一點馬上被競爭對手吃掉客戶」。

除此之外，也有網友分享真實利潤，「真的啊！電腦最好賺的是機殼電源鍵盤滑鼠耳機這些，成本很低，機殼裡面的東西真的沒賺，真的很誇張」、「20年前組全套也是這價錢，你就知道多難賺了」、「其實更少，你下去做幾個月就知道了，真正賺的都是不用高超核心技術的，像機殼、風扇、燈管、滑鼠、鍵盤等等」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

組電腦 工程師 價格 利潤 成本

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