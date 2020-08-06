月薪60K男「工作超涼卻想走人」！眾一看理由吵翻：母湯

原PO於PTT Salary板上發文，表示自己今年27歲，目前在一間新創公司擔任前端工程師，他解釋自己前陣子才從第一份工作離開。換到了現在的職位，雖然工作十分舒適，但因工作內容無趣，讓他萌生離職的想法。他感嘆「整天在換皮，都沒什麼碰到程式碼，不過倒是有加薪加很多」，更坦言害怕這樣下去會讓專業能力生鏽，「年紀大了專業沒上來會更慘，待在這讓我有點焦慮」。
他也解釋，雖然萌生離職念頭，卻又不捨公司開給他的福利條件，「3年年資又是學店我自覺現在有60k就不錯了，換了其他公司可能沒這價碼，我現在又很需要錢養家，小孩快兩歲了，現在開銷大約打平薪水。一整個想換又不想換的心情，不知道有人有這個體會嗎」。
最後，他也坦言，自己的想法無法被老婆理解，「她覺得這份工作錢不錯又能正常下班陪家人，雖然表面上說看我，可是感覺得出來她內心不太想我換工作」，也因這樣的狀況，讓原PO著急上網尋求建議。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，其中不少人反而不支持原PO離職，「有小孩的的話覺得安穩就好，想進修可以利用閒暇時間」、「不要衝動，但我覺得你也不敢換」、「我認為錢多事少人和是絕大多數人想達到的事業夢想，你已經有了就別輕易放手！說難聽點...別身在福中不知福」。
不過，也有人提出不同看法，「不要在可以打拼的年紀，選擇安逸」、「我跟你說，新創還工程師才6萬，真的有夠低薪，才27還不跑會」、「才27，在多找找吧！我前公司也是作很簡單的事 對履歷完全沒幫助，很慶幸離開了」。
除此之外，亦有行家給出解決之道，「培養副業啊！我本業才40k，我副業是本業兩倍，本業的公司跟養老一樣」、「自主進修？我朋友寫程式碼上班也很閒，會抓時間學點新東西，他說只有把刀磨利了才有時間偷更多懶」、「爽缺不代表你心態爽，你可以開發橫向能力，或者往上爬」、「其實原po可以額外加強其他專業，未來如果要換工作也不用擔心」。（編輯：陳雅雲）