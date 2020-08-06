澎恰恰宣布破產沒有用？律師列「5點」警告：法院會打槍

律師林智群於今日在個人臉書上發文，其針對了澎恰恰宣佈破產一事提出5大看法。首先，林智群指出，破產必須向法院聲請，經過法院核准，才會發生效力，「不是開一個記者會宣布一下就可以的」。
第二，林智群表示，「大家都會覺得既然是破產，就是沒錢，其實如果你沒錢，連聲請破產的資格都沒有！」他解釋，破產程序需耗用司法資源，請一個破產管理人、登報要求全部債權人來主張他們的權利、把破產人財產拍賣都要花錢，「若破產人的財產（破產財團）無法支付『破產財團費用』及『財團債務』時，法院是會駁回聲請破產的。」
第三，林智群強調，一般而言若債務高達1000萬元，債務人的破產財團也不能太少，如果沒有100萬，就無法支付破產程序費用，結果就會被駁回，「所以呢！這就是窮人的悲哀，沒錢，連聲請破產也沒辦法！」
第四，林智群指出，債務人的清償資力分為三個部分，包括財產、信用、勞力，如果沒有財產卻有良好的信用或優良的技術，法院還是會認為有清償債務之可能，不會宣告破產。
最後，林智群也解釋，倘若法院宣布破產，就必須選一個破產管理人，登報要求債權人自己來報到，說明債務人欠多少錢、釐清全部債務，還要整理破產人剩下的財產，決定該如何分配。且根據法律規定，破產人不能隨意離開住所，跑往其他外縣市，會讓人以為有「跑路」的嫌疑；倘若法院發現債權人有隱匿財產的狀況，還可以進行管收。（編輯：陳雅雲）