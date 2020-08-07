女友傳訊「跟前男友吃飯」！深夜對話曝光　眾抓細節傻了

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，其貼出了自己與女友的對話截圖，只見女友傳訊給原PO自己要與前男友吃飯，更直言「他約了我很多次要吃生日餐，我都一直拒絕嘛！剛剛下班他又問了，就想說吃一下吧！反正之後他也沒有找我吃飯的理由了。對不起，我知道你會有很不舒服的感覺」。語畢後，就表示自己已經出門赴約，更要原PO不用擔心自己。
看到這樣的訊息，就讓原PO爆氣怒嗆，「原來講了就可以直接去！一點尊重都沒有，我說過，我的底線就是不懂尊重感情」。見到原PO的怒火，女友也解釋「我看你一直沒有回覆我啊！我沒有不尊重你」。
女友的回答，也讓原PO心冷苦訴，「我沒有不讓妳去，我要的只是需要我的同意！在我不知情的當下做主，真的很靠X」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看也直搖頭，甚至根據對話抓出疑慮，直言「上面那個約那麼多次拒絕根本打自己臉，為什麼不封鎖？其實你自己知道要怎麼做了」、「明知道你會不爽還去？看來對她來說前男友比較重要，你要考慮一下了」、「其實我覺得你女友還在意前男友，因為看到前任就想吐了怎麼還會想吃飯，你說是吧？」、「前男友生日會要約前女友？？而且還一直約？」
甚至還有不少人勸誡原PO趕緊分手，「這種人不趕快分一分，留著要幹嘛」、「分了啦，這女的假鬼假怪」、「跟你講是尊重你，不是要問你意見！大概就是這個意思吧⋯沒事！下一位」、「直接分了，還等她綠第二次？」（編輯：陳雅雲）