快找他們沾好運！8月逢凶化吉、即刻轉運「4生肖」大公開

第四名、生肖馬
生肖馬前陣子運勢低落，事業上覺得綁手綁腳，無法發揮、財運方面財來財去，一場空、就連桃花都沒開一朵，好在8月會有新機會降臨，讓你迎來大吉運。首先會感到在職場上，你變得備受禮遇、重視，因為你先前的付出與努力都看在主管的眼裡，所以有晉升職務的大好運；桃花方面有貴人會幫你牽線，介紹對像給你認識，大方、自然一點，表現出平常的一面就可以。
第三名、生肖鼠
生肖鼠今年受到太歲迫害，運勢起起伏伏，老是被一些雞毛蒜皮的小事纏身，怎樣就是不穩定，8月一到你的運勢終於要回穩了，工作上有貴人提點，讓你不再一直背別人甩的黑鍋，工作中只要謹守自己的本分，不要踰矩，就能平順度日；想要做副業或自已創業的人，也能經高人指點，少走一些冤枉路。8月你的財運也相當好，如果有信任的人介紹你投資機會，不妨放手一搏。
第二名、生肖狗
生肖狗前些日子對生活、工作、甚至是自己都感到非常迷惘、不安，你不知道自己該怎麼做才是最好的。8月開始你會找到新的目標與動力，如此積極正向的你氣勢滿滿、人氣暴漲，無論是惱人的工作、欲言又止的愛情或是低迷的生活，都將撥雲見日，工作上有機會獲得表揚、愛情有望脫單、有伴侶者感情增溫、生活也都能開心度過，因為你的心境轉變，所以貴人也跟著被你吸過來。
第一名、生肖龍
生肖龍前幾個月身體有些微恙，大多都是為財傷身，為了能過上更好的生活，你總是努力不懈怠，別人都下班了，你還像拚命三郎一般的在公司努力，雖然有錢，但是健康狀況卻亮了紅燈。8月開始你的財運正式上軌，不管是事業上的成就，或是為公司簽下了大合同，生意成功、投資順利，都讓你喜獲滿滿正財與偏財，你也不需要再為了錢拚死拚活，還賠上了自己的健康。
反之，艾菲爾老師也公布8月想轉運得再等等「3生肖」：
一、生肖虎
你的好運氣還沒到，做事不要太急躁，也不要強出頭，做好自己分內的事就好，以免惹人不快、惹禍上身。農曆10月否極泰來。
二、生肖蛇
這個月吉凶參半，做事低調而為，不要得意忘形，更不要貪酒色，小心被人設圈套，想訛你的錢。農曆9月謀事有成。
三、生肖牛
凡事多忍讓，加強內在修養，俗話說：「無虧就是贏」。平常沒事就算了，一有事就會讓你慌了手腳。農曆11月喜事臨門。（編輯：賴詠璿）
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