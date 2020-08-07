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超準！直覺選出誰在說謊？秒測你的「受騙指數」有多高

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-07 11:46:31

▲直覺選出誰在說謊？秒測你的「受騙指數」有多高。（圖／翻攝自二次元動漫福利社微信公眾號）
▲直覺選出誰在說謊？秒測你的「受騙指數」有多高。（圖／翻攝自二次元動漫福利社微信公眾號）
一個人的直覺選擇往往能透露出許多關於他的資訊，想知道你是否容易受騙嗎？根據微信公眾號「二次元動漫福利社」報導，上圖中的4名女子，憑直覺判斷你認為哪個女生正在說謊？答案將分析出你的「受騙指數」有多高。

 

結果分析

 

選1：

你是很容易被騙的人。這一姿態表情揭示著她想要辯解，是一種發自內心渴望得到他人認同的狀態。如果你認為這個動作代表她在說謊，這意味著你可能不太善於交際，缺乏理解他人的能力。你有較強的自我意識，凡事總以自我為中心，很少考慮他人的情緒。你的閱歷還不足夠，以至於很容易受到他人欺騙。

選2：

你完全不會被騙。這一姿態表情揭示著她對於當前話題覺得比較尷尬，不知道如何回答。這個動作通常意味著她準備編謊，而你能輕鬆識別出來，意味著你幾乎不會被騙。因為你總是能夠預料到對方的心態，所有的一切都在你的掌握之中。這說明你有良好的洞察力以及觀察力，社會成熟度非常的高。

選3：

你有時候可能會被他人欺騙。這一姿態表情揭示著她正在思考，但不代表一定是想要說謊。而你卻認為是在說謊，這說明你的內心比較敏感，很難與他人建立信任關係，可能會導致你有一點封閉自我的傾向。或許你有一些朋友，但是都是經過多年相處的，你不太願意新朋友進入你的世界，也不信任陌生人。這會減少你受騙的機會，但本質上你並非擅長看穿謊言的人。

選4：

你很少會被他人欺騙。這一姿態表情揭示著她正在說謊，這是較為明顯的，你能識別出這個動作在說謊，說明你有一定的社會經驗，但也談不上十分豐富，因為很多人都可以一眼看穿。你有一定的自我保護意識，且不會一味地否決所有人。你有溫暖的一面，確保自己不會受騙的同時也希望能夠幫助到他人，哪怕是陌生人，其實你也願意相信他們都是好人。（編輯：倪浩軒）

關鍵字

趣味測驗 受騙 直覺 說謊 心理測驗

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