疫情狂燒！為何不乾脆「全球禁足2周」　眾推敲恐怖後果

原PO表示，當初疫情爆發時，全世界若禁出門兩星期，疫情是否就能夠解決了呢？認為這樣做的話，兩個星期後病毒絕跡，全球復工回歸正常生活，似乎比近半年來，全世界的疫情影響來得更小，不禁疑惑當初為何不能這樣執行？
貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友卻認為此方法有一定難度，紛紛推敲恐怖後果「關了還是會偷跑出來」、「不可能，水電那邊沒人，沒水沒電可用，市民就暴動了」、「歐美人士會用人權問題嘴爆你」、「會先餓死」、「不可能啦，你也會傳染家人啊，兩星期根本不夠完成病毒隔離」、「室內就不會互相傳染？解封前一天被傳染又多兩個禮拜」；不過，也有網友表示「你沒失去健康前，都不會注意到健康的重要」、「你忘記年初一堆旅遊仔在鬧嗎？怎麼可能禁得了」、「全人類都戴口罩才是正解」。
指揮中心指出，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，要求民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所。而台北市也重啟相關防治措施，即日搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。