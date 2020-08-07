影／愛睏黑貓自行拉櫃溜進去　下秒竟慘遭豬隊友背叛！

欸有什麼不滿你好好講嘛，需要這樣動手嗎？網友陳品閎是名稱職的貓奴，家中養了不少貓咪，日前兩隻愛貓鬧出趣事讓他差點笑到停不下來！一天黑貓阿囍正打算開櫃子抽屜進去睡覺，調皮又好奇心旺盛的白底虎斑貓阿林本來是想湊過去看一下，卻不小心成了豬隊友，差點讓阿囍痛到欲哭無淚！

▲黑貓阿囍是個性溫和的好貓咪，不過親人不親其他動物，平時嗜好是睡覺。（圖／網友陳品閎提供）

▲白底虎斑貓阿林是個超調皮的孩子，但也是家中最愛撒嬌的。（圖／網友陳品閎提供）

喜歡睡覺的阿囍不希望被打擾，於是打算溜進櫃子裡。阿林見狀先是湊過去東張西望，見阿囍溜進去了便撐起身子往抽屜裡好奇張望，但想不到全身的重量壓上去，抽屜竟緩緩關起來，最後獨留阿囍可憐的毛毛尾巴在外頭，夾到的瞬間尾巴整個豎直起來，讓人彷彿聽見了阿囍內心的慘叫聲！

▲阿林把手手抬起來，放在抽屜上，只見抽屜緩緩關上……（圖／網友陳品閎提供）

▲阿囍尾巴被夾住，痛到整個僵直石化，嚇得阿林趕緊逃跑裝沒事。（圖／網友陳品閎提供）

網友看到最後無不笑噴：「最後那笑聲也太魔性，好壞XD」、「關上抖那一下讓我笑翻了」、「沒有貓可以跟我搶罐罐了，沒有！」、「隨手關門的概念嗎⋯⋯」。來看看可憐的阿囍被豬隊友失手關櫃的影片，感覺真的好痛啊啊啊！（編輯：李家慧）