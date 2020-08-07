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為何說台灣入境普篩會更危險？眾曝「真實理由」：先搞懂

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-07 16:12:30

▲台灣近期出現不少境外移入確診個案，因此入境普篩的聲浪越來越大。（圖／NOWnews資料畫面）
▲台灣近期出現不少境外移入確診個案，因此入境普篩的聲浪越來越大。（圖／NOWnews資料畫面）
新冠肺炎疫情持續在各國延燒，而台灣雖先前疫情趨緩，但近期新增許多境外移入確診個案，導致建議「入境普篩」的呼聲越來越高。對此，就有網友討論「為什麼有些人會覺得支持入境普篩是希望台灣防疫破功啊？」貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「最近看到防疫問題，就發現很多文章不知道在說什麼，明明只是希望政府能入境普篩，但卻會被貼上希望防疫破功的標籤，明明大家只是希望多一層防護啊，又不是真的說有入境普篩，就放掉國內防疫， 難道只是因為立場不同，所以先貼一個你無正義的標籤維護自己的立場嗎？ 看了真令人悲傷」。

▲網友討論入境普篩一事。（圖／翻攝PTT）
▲網友討論入境普篩一事。（圖／翻攝PTT）
貼文一出，網友紛紛回覆「你去看看那一個實施入境普篩的國家防疫比台灣成功？」、「入境普篩最大的目的是要入境的時侯把無症狀感染者篩出，那他進來都要隔離了，有什麼差別」、「搞懂偽陰性就知道為什麼不要普篩了」、「看一下記者會好嗎...都說的多清楚了，一方面是費用真的高，還有偽陰性的問題」、「不是說不能支持普篩，但的確有他的風險在且效益也不高」。

事實上，對於入境普篩一事，行政院長蘇貞昌日前就解釋過，如果入境一律進行普篩，會存在當下病毒量過低，不一定都能檢驗出，也就是「偽陰性」的可能，在這樣的情況下通過普篩，心防鬆懈後不做好居家檢疫，就進入社區自由活動，反而更可能造成社區的防疫破口。

而針對入境普篩必須花費的費用也是一大挑戰，疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎就表示，全民普篩的成本效益，要看是用抗原或抗體，但是抗體只能找到過去的感染，需要花很多錢，因為沒有社區流行，再怎麼驗都是很少，大約2000人只找到一個陽性，對防疫政策沒有幫助，且每天必須花費420萬的費用，雖然成本低於境內普篩，但若遇到偽陰性的狀況，可能會造成防疫的黑洞破口。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

破口 偽陰性 確診 衛福部 入境普篩 防疫 新冠肺炎

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