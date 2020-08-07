3個月約19妹子吃飯！AA制實測「7結局」揭曉：15號女最甜

原PO於PTT Boy-Girl板上發文，表示自己花了快3個月的時間，和透過交友軟體認識的17名女生，以及朋友介紹的2名女生出門吃飯聊天。
他也解釋本次實驗原則，「我不會主動提及要請客，單純測試女方反應；如果對方付款過程中動作猶豫不決，我會請對方付個大概金額意思意思；如果對方付不出來或裝死，我會直接幫對方付」。
此次的實測，原PO分別紀錄了19名女生的「年紀」、「付款時的行為」、「付款後的態度變化」、以及「後續是否有繼續聊天相約或是封鎖」，而實測結果也分為七種。
第一種，他指出共有9名女生選擇「主動付清自己的費用」，雖然有的之後因聊到沒話題而消失，但仍有的人到現在依舊保持聯絡，甚至成為了朋友。
第二種，有3名女孩在看到他只付了自己的部分後，才默默拿出皮包結帳，但回家後幾乎都被女方封鎖了。第三種，則是有2名女生直接走到門口，完全沒有付錢的念頭。
第四種，有1名女生則是先去廁所，但出來後卻沒有提起費用的問題；而第五種，原PO指出有2名女生向他表明「錢帶不夠，下次吃飯再換我請客」，但一回家卻慘遭封鎖。
再來第六種，則是1名女生在櫃台結帳時，突然發現錢不夠，於是先請原PO付款，事後再至超商領錢，但他就無奈坦言「出餐廳後，態度明顯很冷淡，我幫她開車門時，從車窗看到她做鬼臉嫌棄的表情，回到家就被封鎖了。」
最後第七種結果，則是讓最多人稱讚的！原PO指出，自己和24歲的「15號女生」準備到櫃檯準備結帳時，女方坦言自己只帶百元和千元鈔票，於是他先是幫忙女方付了零頭，「事後跟我一直抱歉 一直說上次的的零頭要還我，我說不用這麼計較，最後她在我生日當天做手工餅乾當作回報」。原PO透露，兩人吃完飯後還是有持續聊天，就連自己生日當天有也約去公園聊天，現在是相處很愉快的朋友。
最後，原PO也語重心長地喊話，「如果對方是你值得付出的對象，AA不AA其實不重要，計較到底的AA制不會讓彼此關係更平等，互相體諒的AA制可以讓彼此關係更圓滑，謝謝大家」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看也讚嘆直呼，「滿酷的，這才叫親身實踐的」、「可以約出來19個，太厲害了」、「超厲害的你，推你親自實驗！不請客就封鎖有點傻眼」、「推實驗精神，封鎖那些太沒品了」、「感覺15號女孩個性很可愛，原po好好把握XD」、「快娶15號啊」、「15號好可愛喔，感覺有機會」。（編輯：陳雅雲）