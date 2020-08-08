網路驚見「天菜級口罩」！男一問價格嚇瘋：真的快被氣死

原PO提到，朋友在網路上看見想買許久的知名廠牌撞色口罩，私訊詢問賣家單盒售價，對方卻回覆「3800」，原PO友人以為自己眼花，再次確認「請問3800是開玩笑嗎？還是打錯？」賣家則回應「這是朋友開的價格」，並稱是幫朋友賣的，讓原PO友人瞬間傻眼直呼「也太扯了吧！」事後表示「開玩笑咧，380還可以，3800是銀箔做的嗎？」
貼文曝光之後，網友們看完紛紛驚呆回應「這口罩又不是最好戴的，只是顏色多」、「看到這價格真的快被氣死」、「現在好像也沒在管制你賣多少了」、「有這錢還不如買N95」；但也有網友認為「不爽別買」，原PO則回應「不是我，是我朋友，真的很不爽」。
事實上，目前配合「口罩實名制」政策，民眾依舊可以持健保卡至超商預購口罩，或是至藥局購買口罩，每人14天能買到9片口罩。指揮中心指出，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，要求民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所。而台北市也重啟相關防治措施，即日搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。