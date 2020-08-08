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周末該注意哪些事？命理師公開「12星座吉凶運勢」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-08 11:11:22update2020-08-08 11:11:51

▲知名塔羅牌老師艾菲爾公布12星座周末運勢。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲知名塔羅牌老師艾菲爾公布12星座周末運勢。（示意圖／翻攝自Pixabay）
又到了周休二日的時刻，想必許多人都會為自己安排休閒活動，或是選擇在家放鬆心情，緩解工作上的疲勞。知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》表示，昨（7）日月亮進入白羊座，為我們的心靈帶來了積極、活力的感受，當與人溝通或協調事情時，也會特別的勇於表達，你能夠清楚知道自己要做什麼，也會非常有執行力，並且可以獲得別人的認同。記得只要多用點心、瞻前顧後，你便能很快的達成目標。而感情方面，記得多關心情人的內在情緒，再忙也要抽出時間陪伴家人、伴侶，別一味的只往前衝喔！那麼現在就跟老師一起來看十二星座周末運勢吉凶，請同時參考太陽、上升。

▲知名命理師艾菲爾公布陽曆8月能順利即刻轉運、逢凶化吉的「4生肖」，究竟有誰上榜了呢？（示意圖／翻攝自
▲知名塔羅牌老師艾菲爾公布12星座周末運勢。（示意圖／翻攝自Pixabay）
白羊座

這個周末，注意心情的起伏，有點像是坐雲霄飛車的感覺，會有忽悲忽喜的轉折，挫折容忍度低的人，會莫名的覺得沮喪和懊悔，這個周末一定要注意脾氣。特別提醒，這個周末月相不佳，出門旅遊，要注意安全、不要涉險，以免樂極生悲。

金牛座

這個周末，重新建構自己的理財模式和金錢觀念，在變動的時局和年代中，也要有全新的理財模式和觀念，才可以賺到錢。特別提醒，這個周末月相不佳，出門旅遊，要注意安全、不要涉險，以免樂極生悲。

雙子座

這個周末，轉念可以轉動人生的機會和方向，不要總是把事情想得太複雜，或許你應該更豁達一點，生活中每一天都應該平靜、自然才是最美好的狀態。特別提醒，這個周末月相不佳，出門旅遊，要注意安全、不要涉險，以免樂極生悲。

巨蟹座

這個周末，特別注意自己的情緒，和會造成你不開心的各種原因，遠離身邊那些容易造成你焦慮的人、事、物。因為彼此的磁場是會影響的，跟不快樂的人在一起，你也很難獲得喜悅。特別提醒，這個周末月相不佳，出門旅遊，要注意安全、不要涉險，以免樂極生悲。

獅子座

這個周末，注意健康、注意飲食、注意你的生活作息調整，如果感覺自己太懶散，或是每天沒有活力，建議你去曬曬太陽，讓早晨九點之前的陽光，為你的靈魂療癒，同時給你來自宇宙的祝福和溫暖。特別提醒，這個周末月相不佳，出門旅遊，要注意安全、不要涉險，以免樂極生悲。

處女座

這個周末，面對已經冷若冰霜的感覺關係，不要再給自己找麻煩了，如果周末還想著情人的種種不是和討厭的壞習慣，那麼日子要怎麼過下去呢。建議你聽聽輕快的音樂，或是去看場電影，人生就算一個人的時候，也可以很幸福。特別提醒，這個周末月相不佳，出門旅遊，要注意安全、不要涉險，以免樂極生悲。

天秤座

這個周末，跟家人相處需要特別注意你的態度，你感覺到父母給你的壓力讓你快要喘不過氣來，這種想要逃離獲得自由的感覺，在最近是越來越強烈的。如果最近戀愛穩定的朋友，可能會想搬出去跟情人一起同住。特別提醒，這個周末月相不佳，出門旅遊，要注意安全、不要涉險，以免樂極生悲。

天蠍座

這個周末，認清一些生活中現實和事實的問題，不再因為妄相而無端煩惱，你可以接受現實生活中發生的一切事情，你覺得生命就是每一個人都痛並快樂著。特別提醒，這個周末月相不佳，出門旅遊，要注意安全、不要涉險，以免樂極生悲。

射手座

這個周末，去享受一份大餐美食吧，現在只有好好吃一頓，享受這個夏天的美食、燒烤、啤酒和小龍蝦，朋友聚會的快樂和輕鬆感覺，可以幫助你忘掉很多煩惱與不愉快。特別提醒，這個周末月相不佳，出門旅遊，要注意安全、不要涉險，以免樂極生悲。

魔羯座

這個周末，嘗試改變自己的消費習慣，覺得生活應該省一點，不應該有浪費和鋪張的生活習慣與消費，你希望自己的家人和情人可以跟你一樣，成為一個愛物惜福的人。特別提醒，這個周末月相不佳，出門旅遊，要注意安全、不要涉險，以免樂極生悲。

水瓶座

這個周末，心情得到了一種自信和篤定的感覺，尤其過去一段時間過著魂不守捨的生活方式，渾渾噩噩的狀態，終於要在本周結束，一個全新的自己與全然、嶄新的生活方式即將開始，你可以好好觀察自己，在這一兩天內做的重要決定。特別提醒，這個周末月相不佳，出門旅遊，要注意安全、不要涉險，以免樂極生悲。

雙魚座

這個周末生活變得懶散，如果天氣熱就不想出門，你只想要待在冷氣房，或是游泳池中好好消暑，輕鬆愜意地躺在椅上發呆，玩著手機和電動，這個周末你很適合睡覺，如果天氣悶熱，你昏昏欲睡的感覺會變得更強烈。特別提醒，這個周末月相不佳，出門旅遊，要注意安全、不要涉險，以免樂極生悲。（編輯：賴詠璿）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

艾菲爾 吉凶 運勢 星座 周末

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