2學生考上台大卻選私立大學！眾一看「原因」震驚：賺爆

大學指考分發入學昨（7）日放榜，今年整體錄取率91.14%，其中特別的是，有2名高中生採計科目分數在全國前3%，原本成績可以上台大，但後來選擇亞洲大學。對此，就有網友討論「能上台大卻選私立大學是什麼意思？」貼文引發熱議。





原PO在PTT貼文指出「剛剛看新聞說，有兩個高中生成績全國前3％內，結果有台大不念跑去唸亞洲大學是怎麼回事啊？一堆人想考台大還不一定考得上，現在有機會了卻不去唸.....只為了獎學金嗎？有八卦嗎？」



▲亞洲大學祭出高額獎學金搶學生。（圖／翻攝自亞洲大學臉書）

貼文一出，網友紛紛回應「私立大學有獎學金啊，這叫懂的留住人才」、「進去私立大學頂尖學霸，又有獎學金」、「拿了錢，之後碩士再洗學歷洗回台大」、「又沒差，之後考高考根本不用看學歷好嗎」、「剛看獎學金是三百六十萬，私立大學給的不手軟啊」、「三百六十萬一堆人到三十歲都不一定賺的到勒，賺爆了當然去唸私立大學」。





不過也有網友認為「傻了，台大的同學以後都是你的人脈」、「貪小錢失大錢啊，畢業後同學們的水準人脈差台大一大截」、「不如進台大，畢業後3年內年薪破百」、「真的沒遇過私立大學出來的律師」、「家長跟學生沒想清楚，台大的在學經驗、資源、同學不是幾百萬買得來的」。





而據了解，這兩名高中生分別為台北市復興高中畢業的高姓學生，原本可進台灣大學，卻選擇亞大生物資訊暨醫學工程系；另一位吳姓同學是政大附中畢業，同樣放棄台大，高分選擇就讀亞大財經法律系。（編輯：張嘉哲）



