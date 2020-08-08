🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

2學生考上台大卻選私立大學！眾一看「原因」震驚：賺爆

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-08 12:07:53

▲指考分發入學成績昨天放榜，其中有兩名高中生原本可上台大，轉往亞洲大學就讀。（圖／翻攝維基百科）
▲指考分發入學成績昨天放榜，其中有兩名高中生原本可上台大，轉往亞洲大學就讀。（圖／翻攝維基百科）

大學指考分發入學昨（7）日放榜，今年整體錄取率91.14%，其中特別的是，有2名高中生採計科目分數在全國前3%，原本成績可以上台大，但後來選擇亞洲大學。對此，就有網友討論「能上台大卻選私立大學是什麼意思？」貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「剛剛看新聞說，有兩個高中生成績全國前3％內，結果有台大不念跑去唸亞洲大學是怎麼回事啊？一堆人想考台大還不一定考得上，現在有機會了卻不去唸.....只為了獎學金嗎？有八卦嗎？」

▲亞洲大學祭出高額獎學金搶學生。（圖／翻攝自亞洲大學臉書）
▲亞洲大學祭出高額獎學金搶學生。（圖／翻攝自亞洲大學臉書）

貼文一出，網友紛紛回應「私立大學有獎學金啊，這叫懂的留住人才」、「進去私立大學頂尖學霸，又有獎學金」、「拿了錢，之後碩士再洗學歷洗回台大」、「又沒差，之後考高考根本不用看學歷好嗎」、「剛看獎學金是三百六十萬，私立大學給的不手軟啊」、「三百六十萬一堆人到三十歲都不一定賺的到勒，賺爆了當然去唸私立大學」。

不過也有網友認為「傻了，台大的同學以後都是你的人脈」、「貪小錢失大錢啊，畢業後同學們的水準人脈差台大一大截」、「不如進台大，畢業後3年內年薪破百」、「真的沒遇過私立大學出來的律師」、「家長跟學生沒想清楚，台大的在學經驗、資源、同學不是幾百萬買得來的」。

而據了解，這兩名高中生分別為台北市復興高中畢業的高姓學生，原本可進台灣大學，卻選擇亞大生物資訊暨醫學工程系；另一位吳姓同學是政大附中畢業，同樣放棄台大，高分選擇就讀亞大財經法律系。（編輯：張嘉哲）

關鍵字

亞洲大學 成績 指考 大學生 獎學金 台大 放榜

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽