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害怕第二波疫情眾狂買口罩！網曝「一現象」：政府難做人

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-08 13:01:32

▲台灣疫情微幅升溫，讓不少人趕緊購買口罩，但也導致市面口罩有漲價的現象。（圖／翻攝 Dcard ）
▲台灣疫情微幅升溫，讓不少人趕緊購買口罩，但也導致市面口罩有漲價的現象。（圖／翻攝 Dcard ）
新冠肺炎疫情持續蔓延，我國先前因疫情趨緩而解除口罩禁令，民眾不僅能在藥局購買實名制口罩，也能在實體通路購買到口罩，但近日台灣陸續新增多例確診案例，使得口罩再度熱銷。對此，就有網友表示「是不是換回去實名制比較好？」貼文引發熱議。

原PO在口罩現貨資訊貼文指出「是不是不去搶，大家照規矩領實名制，這樣外頭口罩就會回歸市場價格，因為搶而造成哄抬價格，政府管不到就任由廠商剝皮，看到1盒50片600真的買的下手嗎？」

▲台灣近日新增幾名確診案例後，藥局實名制口罩再度湧現購買人潮。（示意圖／讀者提供）
▲台灣近日新增幾名確診案例後，藥局實名制口罩再度湧現購買人潮。（示意圖／讀者提供）
原PO也感嘆的表示「口罩是為了需要才去買，而不是買來炫耀，也不是買來發國難財的，希望大家能冷靜別被風聲牽著走，再怎麼說，賺錢也是相當不容易的啊」。

貼文一出，網友紛紛回應「今天在網購也看到一盒700的呢」、「這個價格不會買，建議如果沒有急需的，暫時買實名制的」、「真的是回歸實名制就好....不要開放什麼通路」、「政府真的難做人，不開放被罵，開放了價格也管不住」、「剛剛還看到有網友發一盒900的勒」、「懷念當初全面實名制，100%徵收的時候。雖然要定期排隊，但在藥局都不怕買到假的」、「現在口罩漲價，有的還可能買到假貨勒」、「推恢復實名制到疫情結束」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 搶購 漲價 疫情 實名制 藥局 新冠肺炎

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