台灣治安世界頂尖？眾曝「超狂主因」：沒幾個國家能做到

原PO表示，台灣治安世界級的好，舉個例子：你跟朋友4個人去外面吃飯，大家錢包手機鑰匙放桌上，你去櫃台結帳、一個朋友拿飲料、一個朋友拿餐具、一個朋友拿醬料，沒有人在保管座位上的東西，但大家都不會覺得有什麼好擔心的，甚至機車鑰匙忘記拔，總會有人幫你放到置物箱裡，不禁疑惑道「這點貌似沒幾個國家能做到，為什麼台灣的治安能達到世界級？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛點出台灣犯罪率低的主因，「監視器密度太高、有身分證，偷東西不划算」、「大量架設監視器」、「台灣治安真的好，確實，沒有之一」、「在台灣開車不要亂按喇叭基本上都很安全」、「我把機車停在火車站鑰匙沒拔，隔天回來車子竟然沒被幹走」、「大部分台灣人都很好，生平2次忘了拔機車鑰匙，一次好心人幫我拔起來放內側置物箱，一次停車長達9小時，結果都沒人把鑰匙拔走或騎走」、「手機掉了基本上找得回來」；不過，也有部分網友表示「你把吃的掛在機車上離開看看」、「誰吃飯會錢包放桌上沒人顧？」
事實上，全球最大的數據庫《NUMBEO》日前公布2020年中的全球犯罪率排名，台灣位居倒數第二名，也就是世界犯罪率第二低的國家，僅次於第一名的卡達，其次依序還有阿拉伯聯合酋長國、喬治亞、阿曼蘇丹國、香港、斯洛維尼亞、曼島、瑞士、日本、冰島、芬蘭、丹麥、南韓、中國大陸、新加坡等。（編輯：賴詠璿）