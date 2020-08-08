送禮券當驚喜！無情爸回「2字」　她爆哭：我最恨父親節

原PO於《Dcard》上發文，表示最近因阿公、阿嬤身體不好而搬到家裡一同居住，但爸媽因照三餐照顧他們而十分勞累，情緒也不太穩定。為了體恤父母辛勞，剛好也正逢父親節，她就決定準備禮物送給他們。
她透露，自己本決定買知名餐廳的禮券送給他們，希望他們夫妻倆能有空吃一頓大餐，但因時間緊迫，上網訂購也來不及入手，因此她就找尋能夠面交的賣家來交易，「我回台南當天的晚上，拖著大包小包的行李到中山捷運站去面交，去買了張很好看的卡片，寫了一堆內容，然後心滿意足的回家，等待88節給爸爸一個小驚喜小慰勞」。
等到了父親節當天，原PO一起床就趕緊拿著禮物和卡片給爸爸，但當原PO向爸爸祝賀「父親節快樂」時，沒想到爸爸卻以生氣的口吻回應「走開」，原PO當下立馬愣住，但仍鼓起勇氣地再表示「這是給你的禮物」，沒想到爸爸更加生氣說道「妳滾好嗎，拿走開，我不要」。
聽到的當下，就讓原PO傷心落淚，她不解直呼「到底為什麼，為什麼要這樣，你連卡片也不想看一眼，為什麼要我滾，這不是父親節嗎 我想孝順一下不行嗎...？」更讓她崩潰直喊「我最痛恨父親節」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人一看也紛紛安慰原PO，直言「我很想好好抱抱你一下，辛苦你了！！」、「這也太令人難過了吧」、「原po辛苦了，暫時讓自己先遠離爸媽一陣子吧，面對不合理的謾罵，心如止水，不需要想太多，對身體比較健康」、「辛苦了，希望妳爸願意聆聽你的話」。（編輯：陳雅雲）