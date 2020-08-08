為何夏天電費總是貴爆？行家曝「真相」：一堆人不知道啦

原PO在「爆怨公社」貼文指出「電費帳單來了啦，兩個月七千多是正常的嗎....我們家只有兩台冷氣，雖然媽媽每天都在家，冷氣基本上都是開十幾個小時，但其它電器用品也沒有很吃電啊，為什麼夏天電費會這麼高啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「變頻是一個點吧，第二個就是真的吹太兇」、「電費這種東西真的是很神奇的東西，要找到耗電的東西還真的要費點時間」、「冷氣是不是變頻，一級家電也要看，有沒有飲水機、是不是用電熱水器都可以檢查看看」、「我也剛收到，一萬初頭，薪水都拿去付電費了」、「夏天電費真的很高，冷氣都不敢吹了」。
而也有內行網友表示「是不是大家都不知道台電的計價方式有級距啊？只要跨過一個級距電費，每度的價錢就會往上提升，所以如果大家沒節制的吹冷氣的話，就會跟著級距表上面的價錢有所不同」。
該名網友提到「以我家來說，平均一個月使用度數都是300多度，三個人兩台冷氣，大概睡覺的時候會定時2小時睡著，搭配電風扇，兩個月下來電費大約兩千多而已，一度就是2.38元；但如果沒節制吹到七八百度的話，一度電是5.66元，兩個月算下來當然破萬不是問題啊，看很多人抱怨電費貴，就覺的好像一堆人不懂這件事情啦」。（編輯：張嘉哲）