隔天就要結婚！懷孕女友突吐「慘綠內幕」　眾愣：演哪齣

一名網友於臉書粉專《靠北女友》上投稿，表示自己本來隔天就要和懷孕3個月的女友結婚了，本想趁孕肚還小時把婚禮辦一辦，沒想到女友卻突然向他坦白「不知道小孩是我的還前男友的」，女友也解釋，因為這中間跟原PO吵架時，有去找前男友訴苦。
遇到這樣的情況，原PO也不知道該怎麼辦，而自己的母親向他提問是否還愛女友，更給予建議「愛就婚照結，小孩生了驗DNA，驗了不是我的，就看我決定要不要離婚，還是看那男的要不要帶走，也要看女方怎麼處理。」
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，但不少人還是認為趕緊分手才是正確，直言「以後結婚一樣的事情可能還是會發生，還是考慮清楚比較好」、「她選擇在這種時候跟你説，是不是她不想跟你結婚，想退」、「比八點檔還刺激，到底演哪齣啦」、「結了以後問題多的很，想清楚在決定要不要結」、「建議分手，有不忠紀錄的一定會有下一次」。
甚至也有網友坦言，「重點是信任感啊 ，這事情在你心裡還是會有糾結，小孩是誰的，反而是第二順位要考慮的」、「我覺得還是不要結，就算小孩是你的好了，這疙瘩會一直跟著你」、「如果這小孩是你的，你還是會在意之前她跑去前男友那邊吧」、「建議婚還是別結了，孩子如果是你的，就共同撫養吧！」。（編輯：陳雅雲）