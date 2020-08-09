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放棄台大讀亞洲大學拿獎學金！女學生出面了　抉擇原因曝

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-09 10:08:33update2020-08-09 10:10:52

▲指考分發入學成績昨天放榜，其中有兩名高中生原本可上台大，轉往亞洲大學就讀。（圖／翻攝維基百科）
▲指考分發入學成績昨天放榜，其中有兩名高中生原本可上台大，轉往亞洲大學就讀。（圖／翻攝維基百科）
大學指考分發入學日前放榜，今年整體錄取率91.14%，其中特別的是，有2名高中生採計科目分數在全國前3%，原本成績可以上台大，但後來選擇亞洲大學，因為以他們的成績到亞洲大學就讀，將可獲得360萬元獎學金，由於網路正反討論聲浪都超高，其中一名高中生也針對此事出面親回「抉擇真相」。

一名網友在PTT表示「我是今年成績前3%，拿到亞洲大學獎學金的其中一個學生，因為PTT討論太熱烈，讓我忍不住想出來澄清一些事情，這是用朋友的帳號代為發表」談到為何捨棄台大，她表示，是因為我的數乙考太差，我的分數只能上台大不採計數學的人類跟歷史系，而且我沒考英聽，也沒考學測數學，也因此形同於跟這兩個系斷了緣分，嚴格說起來我也沒辦法上台大。

「而我國中升高中的時候是以5A++6級分去了政大附中，當時很多人說我一定會後悔，但我這三年也是過得很開心，考大學的成績也沒多差；關於出路的想法，我未來的目標是考國考，但目標沒有放在司律那麼大，所以也不是很在乎血統的問題，就算台大畢業，很多人也都要去補習才考得上。」

▲對於放棄台大去讀亞洲大學一事被網友熱議，其中一名當是女學生出面揭露抉擇真相。（圖／翻攝PTT）
▲對於放棄台大去讀亞洲大學一事被網友熱議，其中一名當事女學生出面揭露抉擇真相。（圖／翻攝PTT）
至於飽受網友質疑的「會流失台大的人脈」，該學生表示，其實我覺得人脈還好，畢竟台大也不是你想抱大腿人家就給你抱的，而且我自認是不太擅長社交的那種，感覺就算進了台大也會很邊，如果要發展人脈的話其實多參加NGO、研討會或是去參加教育部的各種活動感覺也可以發展。

該學生最後表示，關於未來要不要考回台大碩士的問題，如果能夠應屆考上國考就不考碩士了，但如果沒有還是打算拼拼看，之後的我不打算出國，畢竟我英文也不夠好，學東西沒辦法像學中文那麼快；關於獎金，未來可能會用這筆錢來投資，但我還沒開始研究未來的產業趨勢跟各家公司的財務報表，大概是明後年才會做的事吧，最後，我是女生，對於網友的那種說「一定是要買跑車來把妹」、「肯定是男生要拿獎學金把妹」的幻想，真的覺得噁心。

▲亞洲大學祭出高額獎學金搶學生。（圖／翻攝自亞洲大學臉書）
▲亞洲大學祭出高額獎學金搶學生。（圖／翻攝自亞洲大學臉書）
貼文一出，網友紛紛回應「說到底，這是你的人生，跟這裡的鄉民一點關係都沒」、「自己的路自己選，其他人沒立場講東講西」、「感覺是很有想法的人」、「哎！一堆人看到是女生又在那說這樣選好，無言」、「看得出來你是有好好考慮過了，這樣就好了，自己的人生只有自己能決定」、「別人想去哪就去哪啊，不懂大家在說人脈什麼的在幹嘛」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字

亞洲大學 指考 獎學金 登記分發 台大 放榜 學歷

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