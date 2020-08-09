小確幸！選一個喜歡的紅包　測你近期會發生啥「好事」？

有句話是這麼說的，「風水輪流轉」，想知道最近會有什麼好運降臨在自己身上嗎？快跟著《Look Pretty 美日誌》的心理測驗來一探究竟吧！上圖中，選一個你最喜歡的紅包樣式，答案將測出你近期的「小確幸」是什麼？





結果分析





#選「A」：





前陣子做的努力，最近終於開始被大家看到了，很多人會誇讚你做得很好，你也將受到許多幫助。戀愛中的你，最近也會贏來好事喔！也許是另一半想準備驚喜給你，又或是將與你討論終生大事；至於單身的你也別灰心，最近很可能會遇到好桃花，那個人會真心地寵你愛你，你可以選擇試著接受他。





#選「B」：





恭喜你！你最近非常有可能在生意上、合約上有新的進度，或是容易得到你想要的工作邀約。戀愛中的你，最近很有可能會有「懷孕」的機會發生；而單身的你也能夠找到志同道合的人，最近，你不管是心情或是遇到的事都會非常順利。





#選「C」：





最近很有可能遇到你的心靈導師，會在任何事上給你建議，讓你更上一層樓，也許是上司、長輩，或是身邊的朋友，雖然都是小事上的建議，但累積起來其實你收益很多，所以要好好珍惜，並感謝陪在你身邊的人。





#選「D」：





你的工作運很不錯喔！最近很有可能迎來重大責任，或是得到「升官」機會，如果是想轉換跑道的你，也會找到適合自己並感到快樂的工作，以及志同道合的工作夥伴，並且有很多學習的機會，建議想找工作的你，可以詢問身邊的親朋好友，也許能得到意想不到的機會喔！（編輯：許苡晴）



