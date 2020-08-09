麥當勞破例「早上7點賣薯條」！真相全場看哭：洋蔥太多

一名殯葬業者於臉書社團《爆系故事館》上發文，表示自己先前接到了一名客戶為7歲女童的服務案件，他坦言「面對早逝的生命，我們都格外的心酸與不捨，在跟爸爸媽媽接觸聊天的過程中，意外得知小女孩很喜歡吃麥當勞薯條，當下心中默默地想為小女孩多做些什麼，如果因為我們多做一些可以讓家屬得到安慰，也許是一樁善的循環。」
但因為告別式在早上7點半，該時段麥當勞尚未提供薯條，不過他仍鼓起勇氣，打電話給距離殯儀館最近的麥當勞分店，一開始店員無奈回應薯條只在早上5點前，以及10點半以後才提供，但原PO一告知背後原因，沒想到店經理就一口答應了！
今日他們一行人就從台北出發到新竹，原本還很擔憂最後可能失敗，但一抵達麥當勞後，店副理一知曉是他們後，就熱情回應「兩份大薯有有有，請稍等」，更開始現炸薯條。
過了5分鐘左右，店副理就將剛炸好的薯條、雞塊和兒童玩具一起交給他，店員小姐也開心表示「這是我們店裡的一點心意，送給小女孩，祝福她。」看到這樣的暖心行為，原PO也忍著流淚的衝動向他們道謝，「謝謝奇妙為我們帶來如此奇妙又豐盛的美好，抬頭看天空，感動的淚水才不會瘋狂滑落」。
貼文一曝光後，瞬間就引來許多網友討論，不少人一看也流淚直呼，「薯條加了洋葱了啦」、「整篇文滿滿洋蔥嗚嗚」、「這不是炸薯條，這是炸洋蔥吧！謝謝你為了家屬做這些事，我相信一定大大地安慰了他們的心」、「這文好棒，滿滿的洋蔥，最美的人心」。（編輯：陳雅雲）