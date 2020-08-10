機師超高薪為何考的人不多？內行揭「最大關鍵」：不容易

許多人對於「機師」一職的印象就是薪水超高，不過，近日有網友就好奇在PTT發問「機師那麼高薪，為啥考的人感覺不多？」結果許多網友紛紛點出「最大關鍵」，即「職缺不多」，認為過程真的很不容易。

原PO在PTT八卦板表示，自己上網查了一下發現，機師好像是台灣平均薪資最高的職業，他坦言「當然考機師要花的錢是很貴，但是很多有錢人送小孩去外國讀書也是要花個百萬來著吧！那這樣子為啥不把那筆錢拿去考機師？又不是每個去外國回來的都接公司或從政，一堆也是跑去別人底下工作，那麼都花一堆錢去外國讀書了，為啥不要去考平均薪資超高的機師？有沒有相關的八卦？」

▲網友在PTT討論「機師那麼高薪，為啥考的人感覺不多？」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛，「體檢就刷掉一堆人」、「機師工作身體要很好，一有異狀就是拉掉」、「考上>時數>找工作>健康>時差」、「成本高、淘汰率高」、「考上後，一段時間就要檢測，不過就又得熬一陣」、「有人自費出去受訓啊，但是到進好的航空公司還是要很久」、「那個都看命的啦！身體素質要超好，甲等體位超難」、「機師壓力很大欸！一次飛出去就兩百多人性命擔在身上」。

另也有內行分析背後主因，直指「職缺不多」是關鍵，「機師的名額沒有那麼多吧」、「機師缺也很少，這就是為什麼」、 「你知道路上有多少流浪的自費機師嗎？」「求職很困難」、「英文能力跟身體健康是基本，儀器測驗就要刷掉一堆人了...最後一關面試又要挑特質最好的，錄取率很低的啦！你要是最後兩家都考不上，花的時間、金錢可以說是丟水裡，沒有什麼退路的，更遑論還有一大票自訓機師要跟你搶培訓飯碗...」「台灣現在真的一堆流浪機師，從復興、威航到遠東收攤之後就越來越多...」（編輯：許苡晴）