一路到年底！「4生肖」好運狂炸　第一名有人主動來告白

第四名、生肖豬
上半年你的日子一直很難熬，運勢不斷起起伏伏，就是找不到一個能讓你穩定下來的目標。好在你自己意志力夠堅強，一直很努力拚搏，到現在你也不輕言放棄。所以從現在開始直到年尾，你的好運即將展開，你積極付出的所有努力都將有所回報，在太陽吉星的庇佑下，在工作上雖然依舊忙碌，卻也替自己爭取到加薪晉升的機會，讓你贏來事業高峰。感情方面跟心儀的對象能有新一步的進展，可以多約見面，有利於更了解彼此，如果相處順利，不排除在年底論及婚嫁，單身者可佩戴五行屬金的飾品，旺桃花。
第三名、生肖虎
今年天狗凶星來犯，在6月21日蝕前後那段期間是你今年最低潮的時候，但是總算還是平安度過了。在年底前有一波異動，這是一個讓你成功的機會，驛馬吉星要帶給你好運，所以只要有「好的變動」就一定要把握機會，例：因業務需求，想要換新手機、新電腦，這就代表你想提高自己的競爭力，對你的事業晉升很有幫助；想要換一間大一點的房子，讓一家人住得舒適一點，這就會提升家運，凝聚一家人的向心力。感情方面有閃婚跡象，有對象者好好把握，單身者多去有水的地方走走，有利桃花開。
第二名、生肖牛
今年有病符凶星來攪局，讓你的健康、心靈蒙上一層灰，總覺得做什麼事都提不起勁，無精打采的樣子。從現在到年尾，你的壞運氣就要一掃而空了，子丑六合要來大旺你的運勢，擺脫過去那種扎心的日子，你就像吃了定心丸一樣，做任何事都能迅速又準確地做出決定，並且在你徬徨的時候，都會有貴人來助你一臂之力，在貴人幫助下，投資有準確的賺錢管道；工作被上級肯定；事業也越來越好，讓你走路都有風。感情方面能突破僵局，找到合適的人穩定下來，想脫單可多穿搭紅色系的衣服、飾品，能讓月老看見你。
第一名、生肖蛇
上半年經歷了「小耗」與「劫煞」，讓你在工作業務上常常被半路攔截，像是在公司裡原本都是你經手的業務，領導突然要你將手上的工作換人接手，或是本來約好要簽約的公司，突然倒戈轉向敵對陣營，還有數不清大大小小的破財消災，讓你上半年苦不堪言。好在困難的事都過了，從此時此刻開始，你將受到紫微星的大大賜福，所有好事吉慶都將進你家門，你的運勢達到高峰，身旁小人退散、貴人出現，做起事情來得心應手，游刃有餘。感情方面近期有人會主動向你告白，而且剛好是你喜歡的類型，一定要好好把握。單身者可以多到有樹木的地方旅遊，能幫助你早日遇到良緣。（編輯：賴詠璿）
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