🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

一路到年底！「4生肖」好運狂炸　第一名有人主動來告白

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-10 08:10:46

▲知名命理老師艾菲爾分享，從現在起直到年底，喜事好運不斷的「4大生肖」，來看看你也上榜了嗎？（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲知名命理老師艾菲爾分享，從現在起直到年底，喜事好運不斷的「4大生肖」，來看看你也上榜了嗎？（示意圖／翻攝自Pixabay）
今（2020）年已經進入下半年度，知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》表示，最近大家都在哭訴上半年過得有多慘烈，自己的運勢不順到了極限，過去一路走得艱辛，想要知道何時才能出頭。艾菲爾老師隨即分享，從現在起直到年底，喜事好運不斷的「4大生肖」，來看看你也上榜了嗎？艾菲爾老師也提到「記得恭喜上榜的朋友，沾沾他的喜氣與好運，幫自己轉動正能量」。

▲搜狐號《卡哇伊》，分享
▲知名命理老師艾菲爾分享，從現在起直到年底，喜事好運不斷的「4大生肖」，來看看你也上榜了嗎？（示意圖／翻攝自Pixabay）
第四名、生肖豬

上半年你的日子一直很難熬，運勢不斷起起伏伏，就是找不到一個能讓你穩定下來的目標。好在你自己意志力夠堅強，一直很努力拚搏，到現在你也不輕言放棄。所以從現在開始直到年尾，你的好運即將展開，你積極付出的所有努力都將有所回報，在太陽吉星的庇佑下，在工作上雖然依舊忙碌，卻也替自己爭取到加薪晉升的機會，讓你贏來事業高峰。感情方面跟心儀的對象能有新一步的進展，可以多約見面，有利於更了解彼此，如果相處順利，不排除在年底論及婚嫁，單身者可佩戴五行屬金的飾品，旺桃花。

第三名、生肖虎

今年天狗凶星來犯，在6月21日蝕前後那段期間是你今年最低潮的時候，但是總算還是平安度過了。在年底前有一波異動，這是一個讓你成功的機會，驛馬吉星要帶給你好運，所以只要有「好的變動」就一定要把握機會，例：因業務需求，想要換新手機、新電腦，這就代表你想提高自己的競爭力，對你的事業晉升很有幫助；想要換一間大一點的房子，讓一家人住得舒適一點，這就會提升家運，凝聚一家人的向心力。感情方面有閃婚跡象，有對象者好好把握，單身者多去有水的地方走走，有利桃花開。

第二名、生肖牛

今年有病符凶星來攪局，讓你的健康、心靈蒙上一層灰，總覺得做什麼事都提不起勁，無精打采的樣子。從現在到年尾，你的壞運氣就要一掃而空了，子丑六合要來大旺你的運勢，擺脫過去那種扎心的日子，你就像吃了定心丸一樣，做任何事都能迅速又準確地做出決定，並且在你徬徨的時候，都會有貴人來助你一臂之力，在貴人幫助下，投資有準確的賺錢管道；工作被上級肯定；事業也越來越好，讓你走路都有風。感情方面能突破僵局，找到合適的人穩定下來，想脫單可多穿搭紅色系的衣服、飾品，能讓月老看見你。

第一名、生肖蛇

上半年經歷了「小耗」與「劫煞」，讓你在工作業務上常常被半路攔截，像是在公司裡原本都是你經手的業務，領導突然要你將手上的工作換人接手，或是本來約好要簽約的公司，突然倒戈轉向敵對陣營，還有數不清大大小小的破財消災，讓你上半年苦不堪言。好在困難的事都過了，從此時此刻開始，你將受到紫微星的大大賜福，所有好事吉慶都將進你家門，你的運勢達到高峰，身旁小人退散、貴人出現，做起事情來得心應手，游刃有餘。感情方面近期有人會主動向你告白，而且剛好是你喜歡的類型，一定要好好把握。單身者可以多到有樹木的地方旅遊，能幫助你早日遇到良緣。（編輯：賴詠璿）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

艾菲爾 好運 運勢 年底 生肖

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽