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早上6點搖醒愛犬準備散步　柯基起床氣：透早吵什麼吵！

文/寵毛網
calendar_today2020-08-12 20:00:00

▲國外一名主人大清早6點就叫愛犬起床、準備出門散步，還沒睡醒的柯基起床氣彷彿在說：「透早吵什麼吵！」（圖／翻攝自YouTube@ ViralHog）
▲國外一名主人大清早6點就叫愛犬起床、準備出門散步，還沒睡醒的柯基起床氣彷彿在說：「透早吵什麼吵！」（圖／翻攝自YouTube@ ViralHog）

散步是狗狗最開心的事，但是這隻國外的柯基卻一點也開心不起來！日前，住在加拿大的男子一大清早就起床，因為女朋友工作的緣故、不得不提前今天的散步行程，當他溫柔地搖醒柯基「路易」時，睡眼矇矓的「路易」看向主人彷彿表示：「鬧鐘又還沒響，透早吵什麼吵啦！」

▲這天主人因故必須將散步時間提早，一大清早6點搖醒愛犬。（圖／翻攝自YouTube@
▲這天主人因故必須將散步時間提早，一大清早6點搖醒愛犬。（圖／翻攝自YouTube@ ViralHog）
▲被搖醒的柯基，起床氣的關係看起來一臉不悅。（圖／翻攝自YouTube@
▲被搖醒的柯基，起床氣的關係看起來一臉不悅。（圖／翻攝自YouTube@ ViralHog）
 

通常散步的行程為早上10點，因這天男主人因為要載女朋友上班，只能將散步這件事提前，睡得香甜的柯基「路易」對於提前4小時被叫醒，讓牠處在沒睡飽的起床氣狀態，一臉厭世躺在床上就像在抗議：「那麼早叫我起來是……偶美好的一天都被你毀了！」，柯基「路易」毫不掩飾表現出不滿，黏在床上絲毫沒有要起來的意思，讓主人感到好氣又好笑！

▲柯基：「一大早吵人幹嘛！偶不原諒你！」（圖／翻攝自YouTube@
▲柯基：「一大早吵人幹嘛！偶不原諒你！」（圖／翻攝自YouTube@ ViralHog）
 

影片在網路上吸引許多網友留言回應：「星期一症候群的我」、「彷彿可以聽到牠內心正在罵髒話」、「當我凌晨4:30把我家狗拖出去，牠也露出同樣的眼神哈哈！」、「柯基：你知道現在才幾點？」、「這就是我早上6點的表情！」、「看看牠的眼神就像在說『你現在在開玩笑嗎？』哈哈！」。（編輯：楊釆蓉）

 

關鍵字

愛犬 散步 柯基 起床氣

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