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超神準！最喜歡哪種顏色搭配？答案秒測你的「真實性格」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 06:00:00

▲根據根據日本心理測驗網站《shinri》報導，現在眼前有4種不同的顏色搭配，分別是淺藍色和紫色、黃色和白色、綠松石和粉紅色、紅色和藍色。根據你的直覺選出最喜歡的搭配，答案將看出你的「真實個性」。（圖／翻攝shinri）
▲根據根據日本心理測驗網站《shinri》報導，現在眼前有4種不同的顏色搭配，分別是淺藍色和紫色、黃色和白色、綠松石和粉紅色、紅色和藍色。根據你的直覺選出最喜歡的搭配，答案將看出你的「真實個性」。（圖／翻攝shinri）
心理測驗又來了！根據日本心理測驗網站《shinri》報導，現在有4種不同的顏色搭配，分別是淺藍色和紫色、黃色和白色、綠松石和粉紅色、紅色和藍色。根據你的直覺選出最喜歡的搭配，答案將看出你的「真實個性」！

▲淺藍色和紫色。（圖／翻攝shinri）
▲淺藍色和紫色。（圖／翻攝shinri）
＃選擇：淺藍色和紫色

紫羅蘭色代表著你是一個渴望在情感上找尋安全感和完美感的人，你很敏感，且有愛心，總是希望能幫助他人。

淺藍色顯示你隱藏的智慧和創造力，這種類型的人對於外貌十分重視，且因擁有豐富的創造力和想像力，總是會做出讓旁人覺得獨特且奇怪的事。

▲黃色和白色。（圖／翻攝shinri）
▲黃色和白色。（圖／翻攝shinri）
＃選擇：黃色和白色

白色代表著獨立性和獨立性，你對於人生想法就是「簡單就好」。除此之外，你也是一個樂觀且有遠見的人，看起來很隨意的你，其實比任何人都有著堅毅的精神。

黃色表示你是一個開朗有趣的人，你很有創造力，但很難專注於一件事，可能會同時對各種地方產生興趣。

▲綠松石和粉紅色。（圖／翻攝shinri）
▲綠松石和粉紅色。（圖／翻攝shinri）
＃選擇：綠松石和粉紅色

綠松石代表你是一個性格很友好的人，可以輕鬆地與他人相處，更是一個富有同理心的人。在你的人生中，總是不斷追求精神上的滿足，並非金錢或權力。你擁有堅強的意志和強大的自尊，總是能快速在任何事上做出決定。

粉色表示你對他人都能展現親切，友善的一面，總是希望能像個媽媽一樣照顧別人。除此之外，你骨子裡也是個浪漫的人，更擁有十分感性的一面。

▲紅色和藍色。（圖／翻攝shinri）
▲紅色和藍色。（圖／翻攝shinri）
＃選擇：紅色和藍色

紅色代表你是一個外向、樂觀且有自信的人，你希望能引起別人的注意，並期盼能散發出正能量，想要以此讓周圍的每個人都能對未來保持雄心和熱情。

藍色表示你在潛意識中總是在追求內心的平靜與真理；而你也是一個有強烈責任心的人，在做任何事前不會太衝動，說話之前也會好好思考，讓人覺得你十分可靠、負責。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

性格 心理學 心理測驗 顏色 個性

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