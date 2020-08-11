🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

運勢旺翻！8月「4星座」天降橫財　第一名根本財神寵兒

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 08:52:33

▲知名命理師艾菲爾表示，進入8月之後，太陽、上升「4星座」本月財運特別好，能喜獲財神眷顧。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲知名命理師艾菲爾表示，進入8月之後，太陽、上升「4星座」本月財運特別好，能喜獲財神眷顧。（示意圖／翻攝自pixabay）
覺得今（2020）年的財運還沒有起色？知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》表示，進入8月之後，太陽、上升「4星座」本月財運特別好，能喜獲財神眷顧，來看看你是否也上榜了？艾菲爾老師笑稱「別忘了在靈感特別好的幾天，買張彩券試試手氣，會有意想不到的收穫喔！」

▲8月中旬過後「3生肖」財運大旺，事業有機會更上層樓，讓未來10年都能豐衣足食。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲知名命理師艾菲爾表示，進入8月之後，太陽、上升「4星座」本月財運特別好，能喜獲財神眷顧。（示意圖／翻攝自pixabay）
第四名、摩羯座

摩羯這個月的偏財運特別好，且8月你對兼職、副業、投資等多元的賺錢管道極感興趣，賺錢慾望非常強，能竭盡所能的投入自己的理想、或投資的事業，隨著財運越來越旺，你在職場中被升職加薪也大有可能，記得把握這好運的時刻，在工作上更加把勁！另外你也會嚴格的控管自己所有花費，因此自然能在這個月一點一滴的累積致富基金。天然的紫水晶開智慧，助你創造智慧財富。

第三名、巨蟹座

上半年巨蟹座總是過得特別累，感覺做什麼都不順，但8月開始你的生活都會慢慢變好，特別是等待中的巨蟹，會在此月迎來讓你心滿意足的成果，在等待考試結果、面試回覆，甚至升職加薪的你，可以好好期待了！另外8月你的偏財運也非常好，可買些彩券、參加抽獎試試自己的手氣，也可研究進行小額投資，能為你增加不少生活費。天然的葡萄石屬木，守護健康運、招來正財正姻緣。

第二名、天蠍座

8月天蠍慢慢能感覺到自己的財運上漲，身邊貴人降臨，你也因備受重視、寵愛，而喜獲意外之財，很大機會是源於長輩贈與的零用錢，或領導指派任務而大賺外快。當然你也從沒錯過任何一個賺錢的良機，在開源節流下，你的財富自然往上飛漲。另外，別忘了多和財運好的朋友往來，他們的磁場可以替你帶來好財氣，財運跟著興旺起來！月老紅繩招桃花與好人緣，讓你人氣旺，人品大爆發。

第一名、雙子座

雙子座在8月就是財神爺的寵兒，再加上你在工作上總是勤奮努力，不會因為碰到困境就打退堂鼓，反而越挫越勇、不拿到勝利不回頭，因此無論在業務、生意，或是提案及投資，你都能賺進不少的錢財。另外本月你的客戶、朋友經常請客，讓你不需花太多支出在交際應酬上。當然如果某天突然發生了特別事件的話，就可以買幾張彩券來碰碰運氣，雖然不一定能夠獲得大獎，但仍有小財進帳。天然的黃水晶屬土，招偏財旺運適合你。（編輯：賴詠璿）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

艾菲爾 運勢 星座 事業 財運

NOW民調中心

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽