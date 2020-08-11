運勢旺翻！8月「4星座」天降橫財　第一名根本財神寵兒

第四名、摩羯座
摩羯這個月的偏財運特別好，且8月你對兼職、副業、投資等多元的賺錢管道極感興趣，賺錢慾望非常強，能竭盡所能的投入自己的理想、或投資的事業，隨著財運越來越旺，你在職場中被升職加薪也大有可能，記得把握這好運的時刻，在工作上更加把勁！另外你也會嚴格的控管自己所有花費，因此自然能在這個月一點一滴的累積致富基金。天然的紫水晶開智慧，助你創造智慧財富。
第三名、巨蟹座
上半年巨蟹座總是過得特別累，感覺做什麼都不順，但8月開始你的生活都會慢慢變好，特別是等待中的巨蟹，會在此月迎來讓你心滿意足的成果，在等待考試結果、面試回覆，甚至升職加薪的你，可以好好期待了！另外8月你的偏財運也非常好，可買些彩券、參加抽獎試試自己的手氣，也可研究進行小額投資，能為你增加不少生活費。天然的葡萄石屬木，守護健康運、招來正財正姻緣。
第二名、天蠍座
8月天蠍慢慢能感覺到自己的財運上漲，身邊貴人降臨，你也因備受重視、寵愛，而喜獲意外之財，很大機會是源於長輩贈與的零用錢，或領導指派任務而大賺外快。當然你也從沒錯過任何一個賺錢的良機，在開源節流下，你的財富自然往上飛漲。另外，別忘了多和財運好的朋友往來，他們的磁場可以替你帶來好財氣，財運跟著興旺起來！月老紅繩招桃花與好人緣，讓你人氣旺，人品大爆發。
第一名、雙子座
雙子座在8月就是財神爺的寵兒，再加上你在工作上總是勤奮努力，不會因為碰到困境就打退堂鼓，反而越挫越勇、不拿到勝利不回頭，因此無論在業務、生意，或是提案及投資，你都能賺進不少的錢財。另外本月你的客戶、朋友經常請客，讓你不需花太多支出在交際應酬上。當然如果某天突然發生了特別事件的話，就可以買幾張彩券來碰碰運氣，雖然不一定能夠獲得大獎，但仍有小財進帳。天然的黃水晶屬土，招偏財旺運適合你。（編輯：賴詠璿）
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