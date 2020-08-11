小心眼是你？選出最不喜歡的遊樂設施　測你多愛「記仇」

「君子報仇，十年不晚！」若是有人踩到你的底線，亦或把你惹惱，你會一觸即發還是暫時隱忍呢？想知道自己是不是「小心眼」的人嗎？快透過心理測驗來一探究竟吧！根據《Look Pretty 美日誌》報導，假設放假時間，朋友找你到遊樂園玩，上圖中4個遊樂設施你最不想玩哪個？答案將測出你有多愛「記仇」？





結果分析





#A. 鬼屋



你的脾氣來得快也去得快，你會記仇，但也很容易忘記，雖然當下會非常生氣，不過通常不會立刻反擊，每次都做了其他事後就忘記了，時間一久，你甚至連當時對方是怎麼得罪你的都記不得，善良又幸運的你總會遇到朋友替你打抱不平，朋友也都很樂意幫助你。





#B. 海盜船



你根本就是記仇王！雖然嘴上總說沒關係，但你會一直耿耿於懷，打從心底無法原諒對方，連小時候的任何委屈都記得一清二楚，甚至會在某天時機成熟時報仇出氣，「君子報仇，十年不晚」這句話就是在說你吧！





#C. 旋轉木馬



你看似和藹，不喜歡計較，但其實你非常會記仇，只要有人做了讓你感到不舒服的事，你便會記得一輩子，且還會常常提起，找各個朋友訴說對方的惡劣事蹟...





#D. 雲霄飛車



你是個很單純的人，當下受到的壓力或委屈，會馬上還擊，因為你受不了有事擱在心頭的感覺，不想把難過的事延續到隔天，況且你覺得沒必要為了一些小情緒影響你的精彩人生。（編輯：許苡晴）



