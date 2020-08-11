為何阿薩爾口誤事件沒有真相？台人吵翻「2關鍵」：尷尬

原PO在PTT貼文指出「那個影片我大概看了五十次有，在我聽來我覺得就是口誤啊，有什麼好不承認的，誰會講說 Thank You presidency 阿？文法根本就接不起來，但吵到現在，好像真相還沒明朗，是為什麼呢，有八卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「尷尬的是講稿是寫President Tsai，但唸出來聽起來是President Xi或者presidency，所以變羅生門」、「因為講稿曝光寫的是President Tsai，但阿薩爾的發音趨近President Xi，所以尷尬」、「習近平不是以總統稱呼啊，所以President Xi根本不成立吧，個人覺得是presidency」、「高階官員會連主席跟總統都搞錯嗎...我自己覺得他是說presidency啦」、「講稿寫President Tsai，但發音真的是Xi，個人也覺得是口誤」。
綜合網友意見，不少人認為其阿薩爾事件遲遲無法定調為口誤事件的關鍵在於「講稿內容與阿薩爾唸的聽起來不盡相同」以及「習近平的稱呼並非是總統，而是主席」才會導致即便看很多次阿薩爾的致詞影片，仍然無從得知是否為口誤。
而對於此次阿薩爾口誤風波，總統府也拿出演講原稿，證明阿薩爾稱蔡英文「President Tsai」，只是美國人不太會發沒有重音節的齒切音，證明了國民黨還有部分統媒內建「習近平字典」，只要是S、T、X都自動翻譯成習。（編輯：張嘉哲）