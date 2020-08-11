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女住飯店驚見水龍頭有「針孔攝影機」　內行一看反曝真相

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 16:45:25update2020-08-11 18:27:24

▲一名女網友分享，在旅館洗澡時，疑似發現水龍頭出現「奇怪小洞」，讓她感到非常害怕。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲一名女網友分享，在旅館洗澡時，疑似發現水龍頭出現「奇怪小洞」，讓她感到非常害怕。（示意圖／翻攝自pexels ）
在外住宿，不少人都先檢查房間有沒有問題，近日，就有一名女網友分享，在旅館洗澡時，疑似發現水龍頭出現「針孔攝影機」，讓她感到非常害怕，貼文一出不但引起熱議，也有熱心網友幫忙揭開真相。

原PO在《Dcard》上表示，臨時訂了一家旅館，而在洗澡時，因為浴缸設計是讓人坐下的，所以就自然會坐下洗澡，卻發現剛好正對著水龍頭，但這個水龍頭怪怪的，沒有一般標示冷熱的蓋子，原PO接著用手機拍照查看，發現有個「小洞」，形狀很像攝影機鏡頭。

接著原PO指出，當下跟媽媽說要報警，而心裡其實不太確定那到底是不是攝影機，後來覺得報警要花太多時間筆錄，耽誤回家時間，所以選擇跟櫃台反應這個問題，對方也說會請工程師來看看。最後原PO說「回來後還是心有餘悸，覺得大家出門住宿還是要小心不要太大意，注意一下環境」。

▲有一名網友回應，裡面那個是內六角螺帽，並不是攝像頭，就算是，裝那麼後面也拍不到。（圖／翻攝自《Dcard》
▲有一名網友回應，裡面那個是內六角螺帽，並不是攝像頭，就算是，裝那麼後面也拍不到。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
貼文一出，一位對裝修內行的網友熱心回應，「其實仔細看，裡面那個是內六角螺帽，並不是攝像頭，就算是，裝那麼後面黑角範圍太大，也拍不到，而且這裡面要安裝攝像頭也太太難了，還要能防水還要能防止熱水蒸氣，妳多慮了」。

許多網友也紛紛回應，「裝修大叔太專業了」、「真的住外面要提高警覺」、「不管是不是，那個角度都很可怕」、「但這個真的蠻容易讓人誤會的」、「好險只是誤會一場」、「女生對這本來就會很有警惕，好險有人出來解答」、「有警覺是好事，總比被拍了什麼才再後悔來的好」、「謹慎一點是好的」。（編輯：許智超）

關鍵字

旅館 針孔攝影機 水龍頭 洗澡 出遊

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